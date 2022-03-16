https://tr.sputniknews.com/20220316/thy-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-18-mart-cuma-gunu-istanbuldan-yapilacak-57-ucusu-iptal-etti-1054785208.html
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü İstanbul'dan yapılacak 57 uçuşu iptal etti
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü İstanbul'dan yapılacak 57 uçuşu iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin iptal edildiğini duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T19:24+0300
2022-03-16T19:24+0300
2022-03-16T19:24+0300
türkiye
thy
uçuş
iptal
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."
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thy, uçuş, iptal
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü İstanbul'dan yapılacak 57 uçuşu iptal etti
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Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."