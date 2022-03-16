Türkiye
CANLI | CNN: ABD ve NATO Ukrayna'ya Sovyet hava savunma sistemleri sağlayacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220316/thy-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-18-mart-cuma-gunu-istanbuldan-yapilacak-57-ucusu-iptal-etti-1054785208.html
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü İstanbul'dan yapılacak 57 uçuşu iptal etti
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü İstanbul'dan yapılacak 57 uçuşu iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin iptal edildiğini duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T19:24+0300
2022-03-16T19:24+0300
türkiye
thy
uçuş
iptal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053058052_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a3a67bf9d237aa2df92d518a6ecc2e3.jpg
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053058052_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_238017a9571e5ecbe5df12ff655e4821.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thy, uçuş, iptal

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü İstanbul'dan yapılacak 57 uçuşu iptal etti

19:24 16.03.2022
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала