https://tr.sputniknews.com/20220316/thy-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-18-mart-cuma-gunu-istanbuldan-yapilacak-57-ucusu-iptal-etti-1054785208.html

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü İstanbul'dan yapılacak 57 uçuşu iptal etti

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü İstanbul'dan yapılacak 57 uçuşu iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin iptal edildiğini duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T19:24+0300

2022-03-16T19:24+0300

2022-03-16T19:24+0300

türkiye

thy

uçuş

iptal

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

türkiye

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thy, uçuş, iptal