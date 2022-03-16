https://tr.sputniknews.com/20220316/tokayevden-kazakistanda-yonetim-seklinin-degistirilmesi-onerisi-1054780730.html

Tokayev’den Kazakistan'da yönetim şeklinin değiştirilmesi önerisi

Tokayev’den Kazakistan'da yönetim şeklinin değiştirilmesi önerisi

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, parlamentoda yaptığı konuşmada, Kazakistan’da yönetim şeklinin değişmesi ve parlamentonun daha fazla yetkiye... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T17:36+0300

2022-03-16T17:36+0300

2022-03-16T17:34+0300

dünya

kasım cömert tokayev

kazakistan

parlamento

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Tokayev, “Kazakistan'ın kalkınmasının siyasi modelini yeniden yapılandırmak için iyi düşünülmüş adımlara ihtiyacımız var. Her şeyden önce, süper başkanlık hükümet biçiminden güçlü bir parlamentoya sahip başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor. Böyle bir sistem, güç kurumları arasında tam bir denge sağlayacak ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacaktır” dedi.Tokayev, devlet başkanının herhangi bir partiye üye olmasının kanunen yasaklanması gerektiğini, bunun siyasi rekabeti artıracağını ve tüm tarafların gelişmesi için eşit koşullar sağlayacağını kaydetti.Ülkede bir Anayasa Mahkemesi’nin kurulması gerektiğine vurgu yapan Tokayev, “Başsavcıya ve İnsan Hakları Komiserine de Anayasa Mahkemesi'ne başvurma imkanı verilmelidir. Bu girişimlerin adil bir hukuk devleti inşa etme yolunda önemli bir adım olmasını umuyorum” diye konuştu.Tokayev ayrıca, devlet başkanının yakın akrabalarının hükümet ve devlete ait şirketlerde görev yapmasının yasaklanması ve tüm vatandaşlar için fırsat eşitliğinin garanti edilmesi gerektiğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220131/kazakistan-lideri-tokayev-almati-belediye-baskanini-gorevinden-aldi-1053320046.html

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kasım cömert tokayev, kazakistan, parlamento