https://tr.sputniknews.com/20220316/tokayevden-kazakistanda-yonetim-seklinin-degistirilmesi-onerisi-1054780730.html
Tokayev’den Kazakistan'da yönetim şeklinin değiştirilmesi önerisi
Tokayev’den Kazakistan'da yönetim şeklinin değiştirilmesi önerisi
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, parlamentoda yaptığı konuşmada, Kazakistan’da yönetim şeklinin değişmesi ve parlamentonun daha fazla yetkiye... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T17:36+0300
2022-03-16T17:36+0300
2022-03-16T17:34+0300
dünya
kasım cömert tokayev
kazakistan
parlamento
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054780466_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_e6a88a39d8f2347317c11128044b52b3.jpg
Tokayev, “Kazakistan'ın kalkınmasının siyasi modelini yeniden yapılandırmak için iyi düşünülmüş adımlara ihtiyacımız var. Her şeyden önce, süper başkanlık hükümet biçiminden güçlü bir parlamentoya sahip başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor. Böyle bir sistem, güç kurumları arasında tam bir denge sağlayacak ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacaktır” dedi.Tokayev, devlet başkanının herhangi bir partiye üye olmasının kanunen yasaklanması gerektiğini, bunun siyasi rekabeti artıracağını ve tüm tarafların gelişmesi için eşit koşullar sağlayacağını kaydetti.Ülkede bir Anayasa Mahkemesi’nin kurulması gerektiğine vurgu yapan Tokayev, “Başsavcıya ve İnsan Hakları Komiserine de Anayasa Mahkemesi'ne başvurma imkanı verilmelidir. Bu girişimlerin adil bir hukuk devleti inşa etme yolunda önemli bir adım olmasını umuyorum” diye konuştu.Tokayev ayrıca, devlet başkanının yakın akrabalarının hükümet ve devlete ait şirketlerde görev yapmasının yasaklanması ve tüm vatandaşlar için fırsat eşitliğinin garanti edilmesi gerektiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220131/kazakistan-lideri-tokayev-almati-belediye-baskanini-gorevinden-aldi-1053320046.html
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054780466_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_db6f37d946970759c9813e833b99e37f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kasım cömert tokayev, kazakistan, parlamento
Tokayev’den Kazakistan'da yönetim şeklinin değiştirilmesi önerisi
Abone ol
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, parlamentoda yaptığı konuşmada, Kazakistan’da yönetim şeklinin değişmesi ve parlamentonun daha fazla yetkiye sahip olması gerektiğini söyledi.
Tokayev, “Kazakistan'ın kalkınmasının siyasi modelini yeniden yapılandırmak için iyi düşünülmüş adımlara ihtiyacımız var. Her şeyden önce, süper başkanlık hükümet biçiminden güçlü bir parlamentoya sahip başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor. Böyle bir sistem, güç kurumları arasında tam bir denge sağlayacak ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacaktır” dedi.
Tokayev, devlet başkanının herhangi bir partiye üye olmasının kanunen yasaklanması gerektiğini, bunun siyasi rekabeti artıracağını ve tüm tarafların gelişmesi için eşit koşullar sağlayacağını kaydetti.
Ülkede bir Anayasa Mahkemesi’nin kurulması gerektiğine vurgu yapan Tokayev, “Başsavcıya ve İnsan Hakları Komiserine de Anayasa Mahkemesi'ne başvurma imkanı verilmelidir. Bu girişimlerin adil bir hukuk devleti inşa etme yolunda önemli bir adım olmasını umuyorum” diye konuştu.
Tokayev ayrıca, devlet başkanının yakın akrabalarının hükümet ve devlete ait şirketlerde görev yapmasının yasaklanması ve tüm vatandaşlar için fırsat eşitliğinin garanti edilmesi gerektiğini ifade etti.