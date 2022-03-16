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Türkiye'de ilk: Narkotik operasyonda yakalanan şüphelilerle birlikte mal varlıklarına da el konuldu
Türkiye'de ilk: Narkotik operasyonda yakalanan şüphelilerle birlikte mal varlıklarına da el konuldu
Bursa merkezli 6 ilde bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez operasyon anında... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T11:47+0300
2022-03-16T11:47+0300
türkiye
narkotik
operasyon
uyuşturucu
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Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bin 500 polisin katılımıyla Bursa ve İnegöl merkezli İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt, Sakarya illerinde uyuşturucu tacirlerine sabaha karşı operasyon düzenledi.Kapılar koçbaşı ile kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı. Operasyona narkotik köpekleri de destek verdi.Termal drone destekli operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 223 kilogram sentetik kannabinoid,10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9000 adet ekstazi hap, 3400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 268 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 79 gözaltı Aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para, 14 adet ev, 12 adet araba, 3 adet arsaya Türkiye'de ilk defa aynı anda el konuldu.Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 79 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 56'sının ise gözaltı ve sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Polislerin operasyona çıkış anları ve nefes kesen takipleri, zanlıların evlerine yönelik baskınlar da polis kamerasıyla an be an kaydedildi.
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narkotik, operasyon, uyuşturucu

Türkiye'de ilk: Narkotik operasyonda yakalanan şüphelilerle birlikte mal varlıklarına da el konuldu

11:47 16.03.2022
© İHA / Türkiye'de ilk defa narkotik operasyonunda yakalanan şüphelilerle birlikte mal varlıklarına da el konuldu
Türkiye'de ilk defa narkotik operasyonunda yakalanan şüphelilerle birlikte mal varlıklarına da el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA /
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Bursa merkezli 6 ilde bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez operasyon anında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 500 bin TL, 12 ev, 12 araç, 3 tarla tarlaya da el konuldu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bin 500 polisin katılımıyla Bursa ve İnegöl merkezli İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt, Sakarya illerinde uyuşturucu tacirlerine sabaha karşı operasyon düzenledi.
Kapılar koçbaşı ile kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı. Operasyona narkotik köpekleri de destek verdi.
Termal drone destekli operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 223 kilogram sentetik kannabinoid,10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9000 adet ekstazi hap, 3400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 268 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

79 gözaltı

Aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para, 14 adet ev, 12 adet araba, 3 adet arsaya Türkiye'de ilk defa aynı anda el konuldu.

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 79 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 56'sının ise gözaltı ve sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polislerin operasyona çıkış anları ve nefes kesen takipleri, zanlıların evlerine yönelik baskınlar da polis kamerasıyla an be an kaydedildi.
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