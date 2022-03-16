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https://tr.sputniknews.com/20220316/turkiyenin-en-ucuz-sifir-otomobili-citroen-ami-210-bin-tlye-satilacak-1054766941.html
Türkiye'nin ‘en ucuz sıfır otomobili’ Citroen Ami, 210 bin TL’ye satılacak
Türkiye'nin ‘en ucuz sıfır otomobili’ Citroen Ami, 210 bin TL’ye satılacak
Citroen’in yazın tanıttığı elektrikli mini otomobili Ami’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 210 bin... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:30+0300
2022-03-16T13:30+0300
ekonomi
türkiye
citroen
araba
araç
satış
otomobil
citroen ami
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Citroen’in 2020 yılında tanıttığı minik elektrikli aracı Ami, Türkiye'de satışa çıkıyor. Citroen Ami, kompakt yapısıyla motosiklet yerine kullanılabilecek iki kişilik 4 tekerlekli bir araç olarak tanıtılmıştı. Fransızca ‘arkadaş’ anlamına gelen Ami, aslında Avrupa pazarında oldukça makul bir fiyat olan 6 bin euro etiketiyle satışa çıkmıştı.Fransa’da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen aracı kullanmak için 14 yaşını doldurmak yeterli. Avrupa ülkelerinde ise bu 16 yaşa çıkıyor. Ülkemizde Citroen Ami’yi kullanmak için B1 ehliyet şartı isteniyor. Tamamen elektrikli olan Citroen Ami’nin en yüksek hızı 50 km/s oldu.İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki müşterilerle buluşacak. Öte yandan, araçtan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211221/turkiyede-2021-yilinda-satilan-en-ucuz-sifir-otomobiller-1051976023.html
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türkiye, citroen, araba, araç, satış, otomobil, citroen ami

Türkiye'nin ‘en ucuz sıfır otomobili’ Citroen Ami, 210 bin TL’ye satılacak

13:30 16.03.2022
© Fotoğraf : Citroen Türkiye'nin ‘en ucuz sıfır otomobili’ Citroen Ami, 210 bin TL’ye satılacak
Türkiye'nin ‘en ucuz sıfır otomobili’ Citroen Ami, 210 bin TL’ye satılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Fotoğraf : Citroen
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Citroen’in yazın tanıttığı elektrikli mini otomobili Ami’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Citroen’in 2020 yılında tanıttığı minik elektrikli aracı Ami, Türkiye'de satışa çıkıyor.
Citroen Ami, kompakt yapısıyla motosiklet yerine kullanılabilecek iki kişilik 4 tekerlekli bir araç olarak tanıtılmıştı. Fransızca ‘arkadaş’ anlamına gelen Ami, aslında Avrupa pazarında oldukça makul bir fiyat olan 6 bin euro etiketiyle satışa çıkmıştı.
Fransa’da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen aracı kullanmak için 14 yaşını doldurmak yeterli. Avrupa ülkelerinde ise bu 16 yaşa çıkıyor. Ülkemizde Citroen Ami’yi kullanmak için B1 ehliyet şartı isteniyor. Tamamen elektrikli olan Citroen Ami’nin en yüksek hızı 50 km/s oldu.
İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.
Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki müşterilerle buluşacak. Öte yandan, araçtan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmayacak.
Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
EKONOMİ
Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
21 Aralık 2021, 15:49
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