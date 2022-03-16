https://tr.sputniknews.com/20220316/ukrayna-saldiri-hlinde-yabanci-guclerin-dogrudan-destegini-alacagimiz-bir-anlasma-istiyoruz-1054772130.html

Ukrayna: Saldırı hâlinde yabancı güçlerin doğrudan desteğini alacağımız bir anlaşma istiyoruz

Ukrayna: Saldırı hâlinde yabancı güçlerin doğrudan desteğini alacağımız bir anlaşma istiyoruz

Ukraynalı yetkililer, Avusturya ya da İsveç modeli gibi yabancı güçlerden arındırılmış tarafsız bir ülke statüsü almak yerine, bir saldırı hâlinde uluslararası... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T15:03+0300

2022-03-16T15:03+0300

2022-03-16T15:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

müzakere

güvenlik garantileri

mihail podolyak

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Rusya ile barış görüşmelerinde Ukrayna delegasyonunun başındaki Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, “Bir model uygulanacaksa, bu, Ukrayna modeli olmalı ve hukuki güvenlik garantileri içermeli" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı olan Podolyak, "Ukrayna’ya, hukuki bağlayıcılığı olan bir güvenlik anlaşması gerekli. Budapeşte Memorandumu’ndakiler gibi protokol mahiyetinde garantiler istemiyoruz. Bu da, garantilerin imzacılarının, Ukrayna’ya saldırı durumunda bugün olduğu gibi kenarda durmayacakları anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Kiev’in istemesine rağmen Batı güçlerinin Ukrayna hava sahasında uçuşa yasaklı bölge ilan etmemiş olmasına atıf yapan Podolyak, şöyle devam etti: "Ukrayna bundan sonra, hava sahasının kruz füzelerine karşı korunmasına izin veren ya da vermeyen bürokratik prosedürlere bağımlı olmak istemiyor. Hava sahamızın mutlaka kapatılacağına dair direkt ve kesin garantilere ihtiyacımız var."Daha önce Rusya delegasyonunun başındaki Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafı ile görüşmelerde bu ülkenin, Avusturya ya da İsveç gibi kendi ordusu olan ancak yabancı askeri güçlerden arındırılmış tarafsız ülke statüsü alması üstünde tartışmakta olduklarını söylemişti.Kremlin yetkilileri de söz konusu formülü bir uzlaşı olarak kabul edebileceklerini kaydetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220316/kremlin-avusturya-ya-da-isvec-modeli-tarafsizlik-ukraynayla-gorusmelerimizde-uzlasi-sayilabilir-1054766723.html

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ukrayna, rusya, müzakere, güvenlik garantileri, mihail podolyak