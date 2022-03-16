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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/ukrayna-saldiri-hlinde-yabanci-guclerin-dogrudan-destegini-alacagimiz-bir-anlasma-istiyoruz-1054772130.html
Ukrayna: Saldırı hâlinde yabancı güçlerin doğrudan desteğini alacağımız bir anlaşma istiyoruz
Ukrayna: Saldırı hâlinde yabancı güçlerin doğrudan desteğini alacağımız bir anlaşma istiyoruz
Ukraynalı yetkililer, Avusturya ya da İsveç modeli gibi yabancı güçlerden arındırılmış tarafsız bir ülke statüsü almak yerine, bir saldırı hâlinde uluslararası... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T15:03+0300
2022-03-16T15:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
müzakere
güvenlik garantileri
mihail podolyak
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Rusya ile barış görüşmelerinde Ukrayna delegasyonunun başındaki Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, “Bir model uygulanacaksa, bu, Ukrayna modeli olmalı ve hukuki güvenlik garantileri içermeli" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı olan Podolyak, "Ukrayna’ya, hukuki bağlayıcılığı olan bir güvenlik anlaşması gerekli. Budapeşte Memorandumu’ndakiler gibi protokol mahiyetinde garantiler istemiyoruz. Bu da, garantilerin imzacılarının, Ukrayna’ya saldırı durumunda bugün olduğu gibi kenarda durmayacakları anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Kiev’in istemesine rağmen Batı güçlerinin Ukrayna hava sahasında uçuşa yasaklı bölge ilan etmemiş olmasına atıf yapan Podolyak, şöyle devam etti: "Ukrayna bundan sonra, hava sahasının kruz füzelerine karşı korunmasına izin veren ya da vermeyen bürokratik prosedürlere bağımlı olmak istemiyor. Hava sahamızın mutlaka kapatılacağına dair direkt ve kesin garantilere ihtiyacımız var."Daha önce Rusya delegasyonunun başındaki Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafı ile görüşmelerde bu ülkenin, Avusturya ya da İsveç gibi kendi ordusu olan ancak yabancı askeri güçlerden arındırılmış tarafsız ülke statüsü alması üstünde tartışmakta olduklarını söylemişti.Kremlin yetkilileri de söz konusu formülü bir uzlaşı olarak kabul edebileceklerini kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220316/kremlin-avusturya-ya-da-isvec-modeli-tarafsizlik-ukraynayla-gorusmelerimizde-uzlasi-sayilabilir-1054766723.html
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ukrayna, rusya, müzakere, güvenlik garantileri, mihail podolyak

Ukrayna: Saldırı hâlinde yabancı güçlerin doğrudan desteğini alacağımız bir anlaşma istiyoruz

15:03 16.03.2022 (güncellendi: 15:13 16.03.2022)
© AFP 2022Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022
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Ukraynalı yetkililer, Avusturya ya da İsveç modeli gibi yabancı güçlerden arındırılmış tarafsız bir ülke statüsü almak yerine, bir saldırı hâlinde uluslararası güçlerin Ukrayna’nın yanında olacağı güvencesini içeren güvenlik garantileri istediklerini açıkladı.
Rusya ile barış görüşmelerinde Ukrayna delegasyonunun başındaki Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, “Bir model uygulanacaksa, bu, Ukrayna modeli olmalı ve hukuki güvenlik garantileri içermeli" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı olan Podolyak, "Ukrayna’ya, hukuki bağlayıcılığı olan bir güvenlik anlaşması gerekli. Budapeşte Memorandumu’ndakiler gibi protokol mahiyetinde garantiler istemiyoruz. Bu da, garantilerin imzacılarının, Ukrayna’ya saldırı durumunda bugün olduğu gibi kenarda durmayacakları anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
Kiev’in istemesine rağmen Batı güçlerinin Ukrayna hava sahasında uçuşa yasaklı bölge ilan etmemiş olmasına atıf yapan Podolyak, şöyle devam etti: "Ukrayna bundan sonra, hava sahasının kruz füzelerine karşı korunmasına izin veren ya da vermeyen bürokratik prosedürlere bağımlı olmak istemiyor. Hava sahamızın mutlaka kapatılacağına dair direkt ve kesin garantilere ihtiyacımız var."
Daha önce Rusya delegasyonunun başındaki Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafı ile görüşmelerde bu ülkenin, Avusturya ya da İsveç gibi kendi ordusu olan ancak yabancı askeri güçlerden arındırılmış tarafsız ülke statüsü alması üstünde tartışmakta olduklarını söylemişti.
Kremlin yetkilileri de söz konusu formülü bir uzlaşı olarak kabul edebileceklerini kaydetmişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Avusturya ya da İsveç modeli tarafsızlık, Ukrayna’yla görüşmelerimizde uzlaşı sayılabilir
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