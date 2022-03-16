https://tr.sputniknews.com/20220316/uyusturucu-tacirlerine-serefsiz-dedi-polis-kontrolunde-uyusturucuyla-yakalandi-1054784206.html

Uyuşturucu tacirlerine 'şerefsiz' dedi, polis kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine 'şerefsiz' dedi, polis kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan Şenol Kocaman'ın evinde 115.9 gram metamfetamin uyuşturucu hap bulundu. Kocaman'ın... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T19:01+0300

2022-03-16T19:01+0300

2022-03-16T19:05+0300

yaşam

uyuşturucu

kütahya

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Kütahya'da denetim yapan Yunus timleri, şüphelendikleri Şenol Kocaman’ın otomobilini durdurmak istedi.Dur ihtarına uymayıp kaçan Kocaman kısa bir süre sonra yakalandı.Şüpheli Kocaman'ın evinde narkotik köpeğiyle araştırma yapan polisler, 115.7 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.Evli ve 4 çocuk babası Kocaman'ın geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesaplarından uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği ortaya çıktı.Paylaşımlarda yer alan "Uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya’da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum” ifadeleri dikkat çekti.

kütahya

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uyuşturucu, kütahya