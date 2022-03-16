https://tr.sputniknews.com/20220316/veterinere-cinsel-saldiri-davasinda-prof-bilgilinin-dnasi-magdurun-ic-camasirinda-tespit-edildi-1054786215.html
Veterinere cinsel saldırı davasında Prof. Bilgili'nin DNA'sı, mağdurun iç çamaşırında tespit edildi
Veterinere cinsel saldırı davasında Prof. Bilgili'nin DNA'sı, mağdurun iç çamaşırında tespit edildi
Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, veteriner Ç.B.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun rapor 1.5 yıl... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T19:54+0300
2022-03-16T19:54+0300
2022-03-16T19:55+0300
türkiye
dava
mahkeme
hasan bilgili
sperm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054765676_9:0:720:400_1920x0_80_0_0_ace16c694ac2f42cf24c906deccce100.jpg
Ankara'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, yanında çalışan veteriner 23 yaşındaki Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılandığı davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgili'nin de arasında olduğu 3 sanığın yargılandığı dava dosyasına yeni deliller girdi.Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Aralık 2019'da görülen duruşmada, tutuksuz sanık Bilgili'nin, mağdur Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunup bulunmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasına kazandırılması için ara karar kurulmuştu.Rapor 1.5 yıl sonra geldiHazırlanan rapor, yaklaşık 1.5 yıl sonra dava dosyasına gönderildi.Raporda, mağdur Ç.B'nin kıyafetlerinde, sanık Bilgili'ye ait DNA örneklerinin bulunduğu belirtilerek, "İç çamaşırından alınan D ve H kodlu örneklerden en az biri erkek, birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve Hasan Bilgili'ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi" bilgisine yer verildi.Raporda, mağdurdan alınan diğer kıyafet ve sürüntü örneklerinde, DNA örneklerine rastlanmadığı bildirildi.Sanık Bilgili, mahkeme huzurundaki savunmasında, Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ederek, olayın mağduru olduğunu savunmuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054765676_100:0:633:400_1920x0_80_0_0_f175657bede2d2b25811e2d08b8a7c5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dava, mahkeme, hasan bilgili, sperm
Veterinere cinsel saldırı davasında Prof. Bilgili'nin DNA'sı, mağdurun iç çamaşırında tespit edildi
19:54 16.03.2022 (güncellendi: 19:55 16.03.2022) Abone ol
Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, veteriner Ç.B.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun rapor 1.5 yıl sonra geldi. Rapora göre, suçlamaları kabul etmeyen ve Ç.B.'ye hiçbir şekilde dokunmadığını ileri süren sanık Bilgili'nin DNA'sı, genç kadının iç çamaşırında tespit edildi.
Ankara'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, yanında çalışan veteriner 23 yaşındaki Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılandığı davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgili'nin de arasında olduğu 3 sanığın yargılandığı dava dosyasına yeni deliller girdi.
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Aralık 2019'da görülen duruşmada, tutuksuz sanık Bilgili'nin, mağdur Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunup bulunmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasına kazandırılması için ara karar kurulmuştu.
Rapor 1.5 yıl sonra geldi
Hazırlanan rapor, yaklaşık 1.5 yıl sonra dava dosyasına gönderildi.
Raporda, mağdur Ç.B'nin kıyafetlerinde, sanık Bilgili'ye ait DNA örneklerinin bulunduğu belirtilerek, "İç çamaşırından alınan D ve H kodlu örneklerden en az biri erkek, birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve Hasan Bilgili'ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi" bilgisine yer verildi.
Raporda, mağdurdan alınan diğer kıyafet ve sürüntü örneklerinde, DNA örneklerine rastlanmadığı bildirildi.
Sanık Bilgili, mahkeme huzurundaki savunmasında, Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ederek, olayın mağduru olduğunu savunmuştu.