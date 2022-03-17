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10 liralık sprey boyanın tarihi dokuya zararı 50 bin lira
10 liralık sprey boyanın tarihi dokuya zararı 50 bin lira
Sivas'ta Kızılırmak üzerine 1200'lü yıllarda yaptırılan Eğri Köprü ve Kesik Köprü sık sık sprey boyalı yazıların hedefi oluyor. Cumhuriyet Üniversitesi... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T13:12+0300
2022-03-17T13:12+0300
yaşam
sprey
sprey boya
tarihi eser
tarihi bina
köprü
sivas
kızılırmak
zarar
maliyet
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Sivas’ta Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 1200’lü yılların başında Kızılırmak üzerine yaptırılan Eğri Köprü ile yine aynı dönemde yapılan eski adıyla ‘Gürcü Hüseyin Köprüsü’ olarak da bilinen Kesik Köprü sprey boyalı yazıların hedefi haline geldi. Yetkililer tarafından defalarca silinmesine rağmen tarihi eserlerin üzerine sprey boyayla yazılar yazılmaya devam ediliyor.Köprülerin genelde iç duvarlarına yazılan yazılar tarihi dokuya zarar veriyor. 10 liraya alınan sprey boyaların tarihi köprülerden silinmesinin maliyeti yazının şekil ve büyüklüğüne göre 5 ile 50 bin lira arasında değişiyor.'Ci̇ddi̇ mali̇yete sebep oluyor'Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Uğur Tuztaşı, “Herhangi bir tarihi esere yazılan yazının temizlenmesi ciddi bir maliyete sebep oluyor. Belki bu yazılar 5 saniyede yazılabiliyor ancak bunların silinmesi ise çok daha kapsamlı ve sistemli bir restorasyonu gerektiriyor. Ayrıca bu yazılar silinirken de yapıya farklı bir zarar verilmesine de yol açabiliyor” dedi.'Tari̇hi̇ yapılarımızı korumalıyız'Bu yazıların uzun süre tarihi dokuda kaldığını söyleyen Doç. Dr. Tuztaşı, ”Yazının boyutu ve yazılan yerin durumuna göre silinmesi 5 bin lira, 10 bin lira, hatta 50 bin lirayı bulabiliyor. Tarihi yapılarımızı korumalıyız. Onlara daha insani yaklaşmalıyız. Bunlar kuşaktan kuşağa geçmiş önemli eserlerimizdir. Bu tip eserlerin kültürümüzdeki yeri ve önemi gençlerimize anlatılmalıdır” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220311/kultur-ve-turizm-bakanligindan-taklit-tarihi-eser-uyarisi-1054650812.html
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sprey, sprey boya, tarihi eser, tarihi bina, köprü, sivas, kızılırmak, zarar, maliyet

10 liralık sprey boyanın tarihi dokuya zararı 50 bin lira

13:12 17.03.2022
© DHA10 liralık sprey boyanın tarihi dokuya zararı 50 bin lira
10 liralık sprey boyanın tarihi dokuya zararı 50 bin lira - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
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Sivas'ta Kızılırmak üzerine 1200'lü yıllarda yaptırılan Eğri Köprü ve Kesik Köprü sık sık sprey boyalı yazıların hedefi oluyor. Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Uğur Tuztaşı,10 liraya alınan bir sprey boya yazısını tarihi dokudan temizlemenin maliyetinin 50 bin lirayı bulduğunu söyledi.
Sivas’ta Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 1200’lü yılların başında Kızılırmak üzerine yaptırılan Eğri Köprü ile yine aynı dönemde yapılan eski adıyla ‘Gürcü Hüseyin Köprüsü’ olarak da bilinen Kesik Köprü sprey boyalı yazıların hedefi haline geldi. Yetkililer tarafından defalarca silinmesine rağmen tarihi eserlerin üzerine sprey boyayla yazılar yazılmaya devam ediliyor.
Köprülerin genelde iç duvarlarına yazılan yazılar tarihi dokuya zarar veriyor. 10 liraya alınan sprey boyaların tarihi köprülerden silinmesinin maliyeti yazının şekil ve büyüklüğüne göre 5 ile 50 bin lira arasında değişiyor.

'Ci̇ddi̇ mali̇yete sebep oluyor'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Uğur Tuztaşı, “Herhangi bir tarihi esere yazılan yazının temizlenmesi ciddi bir maliyete sebep oluyor. Belki bu yazılar 5 saniyede yazılabiliyor ancak bunların silinmesi ise çok daha kapsamlı ve sistemli bir restorasyonu gerektiriyor. Ayrıca bu yazılar silinirken de yapıya farklı bir zarar verilmesine de yol açabiliyor” dedi.

'Tari̇hi̇ yapılarımızı korumalıyız'

Bu yazıların uzun süre tarihi dokuda kaldığını söyleyen Doç. Dr. Tuztaşı, ”Yazının boyutu ve yazılan yerin durumuna göre silinmesi 5 bin lira, 10 bin lira, hatta 50 bin lirayı bulabiliyor. Tarihi yapılarımızı korumalıyız. Onlara daha insani yaklaşmalıyız. Bunlar kuşaktan kuşağa geçmiş önemli eserlerimizdir. Bu tip eserlerin kültürümüzdeki yeri ve önemi gençlerimize anlatılmalıdır” diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
TÜRKİYE
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'taklit tarihi eser' uyarısı
11 Mart, 19:30
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