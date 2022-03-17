https://tr.sputniknews.com/20220317/a-milli-kadin-voleybol-takiminin-dunya-sampiyonasindaki-rakipleri-belli-oldu-1054827851.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T22:23+0300

2022-03-17T22:23+0300

2022-03-17T22:23+0300

spor

türkiye

türkiye a milli kadın voleybol takımı

dünya şampiyonası

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Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine 2. torbadan katılan Türkiye, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile eşleşti.FIVB Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.Şampiyonada gruplara göre ülkelerin dağılımı şöyle:A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya.B Grubu: Polonya, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan.C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan.D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya.

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türkiye, türkiye a milli kadın voleybol takımı, dünya şampiyonası