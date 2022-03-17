https://tr.sputniknews.com/20220317/abd-cine-ait-telekomunikasyon-sirketi-pacific-networksun-lisansini-iptal-etti-1054809281.html
ABD, Çin'e ait telekomünikasyon şirketi Pacific Networks'ün lisansını iptal etti
ABD, Çin'e ait telekomünikasyon şirketi Pacific Networks'ün lisansını iptal etti
ABD makamları, Çin'de devlete ait telekomünikasyon devi Pacific Networks'ün lisansını 'ulusal güvenlik riski' gerekçesiyle iptal etti. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T13:10+0300
2022-03-17T13:10+0300
2022-03-17T13:10+0300
dünya
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pasific networks
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ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin devletine ait Pasific Networks ve yan kuruluşu ComNet'in telekomünikasyon lisansının iptal edildiğini duyurdu.Komisyon, şirkete ülkedeki faaliyetini durdurması için 60 gün süre verdi.Komisyondan yapılan açıklamada, "Şirketlerin mülkiyetinin ve kontrolünün Çin hükümetinde olması önemli ulusal güvenlik ve yasal riskleri artırıyor" iddiası yer aldı.Açıklamada, Pekin'in ABD'de telekomünikasyon kurumlarının faaliyetlerini 'izleyebileceği ya da sabote edebileceği' öne sürüldü.Çin Dışişleri: Washington, devlet gücünü kötüye kullanıyorÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise, Washington yönetiminin adımını eleştirerek, bunun 'ulusal güvenlik kavramını bariz bir şekilde abartmak' olarak değerlendirdi.Cao, düzenlediği basın toplantısında, eylemin 'devlet gücünün kötüye kullanılması ve Çinli şirketlerin makuliyet sınırılarının dışında bir şekilde bastırılması' olduğunu kaydetti.Sözcü, Pekin'in Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı bir şekilde korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.ABD, daha önce de China Telecom ve China Unicom'un lisanslarını iptal etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220316/cin-mevcut-krizden-onceden-haberdar-olsaydik-cikmasini-engellemek-icin-elimizden-geleni-yapardik-1054759386.html
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abd, çin, cao licien, pasific networks , lisans
ABD, Çin'e ait telekomünikasyon şirketi Pacific Networks'ün lisansını iptal etti
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ABD makamları, Çin'de devlete ait telekomünikasyon devi Pacific Networks'ün lisansını 'ulusal güvenlik riski' gerekçesiyle iptal etti.
ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin devletine ait Pasific Networks ve yan kuruluşu ComNet'in telekomünikasyon lisansının iptal edildiğini duyurdu.
Komisyon, şirkete ülkedeki faaliyetini durdurması için 60 gün süre verdi.
Komisyondan yapılan açıklamada, "Şirketlerin mülkiyetinin ve kontrolünün Çin hükümetinde olması önemli ulusal güvenlik ve yasal riskleri artırıyor" iddiası yer aldı.
Açıklamada, Pekin'in ABD'de telekomünikasyon kurumlarının faaliyetlerini 'izleyebileceği ya da sabote edebileceği' öne sürüldü.
Çin Dışişleri: Washington, devlet gücünü kötüye kullanıyor
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise, Washington yönetiminin adımını eleştirerek, bunun 'ulusal güvenlik kavramını bariz bir şekilde abartmak' olarak değerlendirdi.
Cao, düzenlediği basın toplantısında, eylemin 'devlet gücünün kötüye kullanılması ve Çinli şirketlerin makuliyet sınırılarının dışında bir şekilde bastırılması' olduğunu kaydetti.
Sözcü, Pekin'in Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı bir şekilde korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
ABD, daha önce de China Telecom ve China Unicom'un lisanslarını iptal etmişti.