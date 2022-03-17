Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220317/abde-yeni-otomobil-satislari-subatta-tarihi-dusus-kaydetti-1054813773.html
AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş kaydetti
AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş kaydetti
Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, şubat ayında tedarik sorunları nedeniyle verilerin toplandığı son 29 yılın en düşük seviyesine geriledi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T14:39+0300
2022-03-17T14:42+0300
avrupa birliği
ekonomi
otomobil
yeni
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054813629_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7166b6fb59ab76f6d7a4981508fa9cec.jpg
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.Buna göre, çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki sorunlar Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdü.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde şubat ayında yeni araç tescilleri tarihi düşük seviyelere geriledi.Geçen yılın şubat ayında 771 bin 349 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 719 bin 465'e indi. Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azaldı.Böylece, AB ülkelerinde şubat ayında yeni otomobil satışları kayıtların tutulduğu 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Ayrıca, otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri her ay geriledi.AB ülkeleri arasında otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 22,6, Fransa'da yüzde 13 azalırken, Almanya'da yüzde 3,2, İspanya'da yüzde 6,6 arttı.AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 200 bin 512, Fransa'da 115 bin 383, İtalya'da 110 bin 869 ve İspanya'da 62 bin 103 yeni otomobil tescil edildi.AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Şubat 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 düşerek 1 milyon 401 bin 960'a indi.Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 176 bin 215 ile VW Grubu gerçekleştirdi.AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 151 bin 483 otomobil sattı.Renault Grubu ise 69 bin 63 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220317/ikinci-el-online-oto-pazarinda-subatta-en-cok-satilanlar-belli-oldu-1054803936.html
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054813629_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a495c42276949417d38b0c822333e9d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, otomobil, yeni, satış

AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş kaydetti

14:39 17.03.2022 (güncellendi: 14:42 17.03.2022)
© AAAvrupa, otomobil, araba
Avrupa, otomobil, araba - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, şubat ayında tedarik sorunları nedeniyle verilerin toplandığı son 29 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
Buna göre, çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki sorunlar Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdü.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde şubat ayında yeni araç tescilleri tarihi düşük seviyelere geriledi.
Geçen yılın şubat ayında 771 bin 349 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 719 bin 465'e indi. Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azaldı.
Böylece, AB ülkelerinde şubat ayında yeni otomobil satışları kayıtların tutulduğu 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Ayrıca, otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri her ay geriledi.
AB ülkeleri arasında otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 22,6, Fransa'da yüzde 13 azalırken, Almanya'da yüzde 3,2, İspanya'da yüzde 6,6 arttı.
AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 200 bin 512, Fransa'da 115 bin 383, İtalya'da 110 bin 869 ve İspanya'da 62 bin 103 yeni otomobil tescil edildi.
AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Şubat 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 düşerek 1 milyon 401 bin 960'a indi.
Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 176 bin 215 ile VW Grubu gerçekleştirdi.
AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 151 bin 483 otomobil sattı.
Renault Grubu ise 69 bin 63 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.
Sıfır kilometre otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
EKONOMİ
İkinci el online oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
11:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала