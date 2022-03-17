https://tr.sputniknews.com/20220317/ahmet-hakan-agac-olayinin-chpyi-bitirme-ihtimali-sifir-1054797317.html
Ahmet Hakan: Ağaç olayının CHP'yi bitirme ihtimali sıfır
Ahmet Hakan: Ağaç olayının CHP'yi bitirme ihtimali sıfır
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çırağan Caddesi’ndeki çınarların kesilmesinin ardından “Bu CHP’yi bitirir” şeklindeki söylemine... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T07:44+0300
2022-03-17T07:44+0300
2022-03-17T07:44+0300
politika
ahmet hakan
çırağan sarayı
ibb
chp
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Çırağan Caddesi’ndeki hastalıklı çınarların kesilmesinin ardından “Bu konuyu gündemde tutun, bu CHP’yi bitirir” şeklindeki söyleminin doğru olmadığı görüşünü dile getirdi. Hakan, Türkiye’deki kutuplaşmaya dikkati çekerek “İstanbul’un bütün ağaçlarını kesseler bile CHP’ye bir şeycik olmaz” dedi.Hakan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:Çırağan Caddesi’ndeki ağaçlar, beni her zaman etkilemiştir. Devasa boyutlarına, görmüş geçirmişliklerine, bilgece duruşlarına, tarihten seslenişlerine hep hayran kalmışımdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu ağaçlardan bazılarını, “Bunlar kanser, bunlar hasta, kesmek zorundayız” falan diyerek kesti. Gerçekten kesilmek zorunda mıydı bu ağaçlar, yoksa varlıkları korunabilir miydi? Tartışmaları devam ediyor. Mesela Orman Mühendisleri Odası, “Bu bir katliamdır” diyor. Ben bu tartışmalara değil de olayın başka bir yönüne dikkat çekeceğim: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekillerine “Bu konuyu gündemde tutun. Bu konu CHP’yi bitirir” demiş. Hiç sanmıyorum bu konunun CHP’yi bitireceğini. Bu konu, o konu, şu konu... Hiçbir konu, CHP’yi ya da herhangi bir partiyi bitirmez, bitiremez. Çünkü Türkiye’de siyasi kutuplaşma, iyiden iyiye hastalıklı bir boyut kazandı. Herkes kendi tarafına öyle bir yapışmış durumda ki... Yanlışlar bile hunharca, göz göre göre, alenen ve resmen kucaklanıyor. Yani demem o ki... İstanbul’un bütün ağaçlarını kesseler bile CHP’ye bir şeycik olmaz.
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Ahmet Hakan: Ağaç olayının CHP'yi bitirme ihtimali sıfır
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çırağan Caddesi’ndeki çınarların kesilmesinin ardından “Bu CHP’yi bitirir” şeklindeki söylemine katılmadığını yazdı.
Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Çırağan Caddesi’ndeki hastalıklı çınarların kesilmesinin ardından “Bu konuyu gündemde tutun, bu CHP’yi bitirir” şeklindeki söyleminin
doğru olmadığı görüşünü dile getirdi. Hakan, Türkiye’deki kutuplaşmaya dikkati çekerek “İstanbul’un bütün ağaçlarını kesseler bile CHP’ye bir şeycik olmaz” dedi.
Hakan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
Çırağan Caddesi’ndeki ağaçlar, beni her zaman etkilemiştir. Devasa boyutlarına, görmüş geçirmişliklerine, bilgece duruşlarına, tarihten seslenişlerine hep hayran kalmışımdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu ağaçlardan bazılarını, “Bunlar kanser, bunlar hasta, kesmek zorundayız” falan diyerek kesti. Gerçekten kesilmek zorunda mıydı bu ağaçlar, yoksa varlıkları korunabilir miydi? Tartışmaları devam ediyor. Mesela Orman Mühendisleri Odası, “Bu bir katliamdır” diyor.
Ben bu tartışmalara değil de olayın başka bir yönüne dikkat çekeceğim: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekillerine “Bu konuyu gündemde tutun. Bu konu CHP’yi bitirir” demiş. Hiç sanmıyorum bu konunun CHP’yi bitireceğini. Bu konu, o konu, şu konu... Hiçbir konu, CHP’yi ya da herhangi bir partiyi bitirmez, bitiremez. Çünkü Türkiye’de siyasi kutuplaşma, iyiden iyiye hastalıklı bir boyut kazandı. Herkes kendi tarafına öyle bir yapışmış durumda ki... Yanlışlar bile hunharca, göz göre göre, alenen ve resmen kucaklanıyor. Yani demem o ki... İstanbul’un bütün ağaçlarını kesseler bile CHP’ye bir şeycik olmaz.