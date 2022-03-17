https://tr.sputniknews.com/20220317/akaryakitta-nakit-odemeye-indirim-donemi-teklif-sunuldu-1054797740.html

Akaryakıtta 'nakit ödemeye indirim' dönemi: Teklif sunuldu

Akaryakıtta 'nakit ödemeye indirim' dönemi: Teklif sunuldu

Kartlı ödemelerde normal benzin ve mazot fiyatlarını baz alacak olan istasyonlar, nakit peşin ödemelerde ise indirim yapabilecek. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T08:53+0300

2022-03-17T08:53+0300

2022-03-17T08:58+0300

akaryakıt

türkiye

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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Akaryakıtta son dönemde fiyatların artmasıyla birlikte akaryakıt sektörü çözüm arayışı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK) öncülüğünde toplandı. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılan toplantıda, bayilerin de talepleri dinlendi. Bayilerin talepleri arasında yer alan nakit satışlarda daha düşük fiyatlı tarifenin de değerlendirildiği toplantıda, nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönündeki talep de masaya yatırıldı. Milli Gazete'nin haberine göre, sektör paydaşlarının talep ve fikirlerinin ele alındığı toplantıda, nakit ödemeye indirimli satış başta olmak üzere birçok konuda düzenlemeler için adım atılması bekleniyor.EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın başkanlığında önceki gün toplanan akaryakıt bayi ve dağıtıcı temsilcileri, sektörün sorunlarını masaya yatırdı. Akaryakıt fiyatları içerisinde bayi ve dağıtıcı payına yönelik görüşlerin dile getirildiği toplantıda ayrıca taşıt tanıma sistemi konusunda da öneriler değerlendirildi. Toplantıda alınan kararların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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akaryakıt, epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)