https://tr.sputniknews.com/20220317/ali-koc-galatasarayin-barcelona-baskani-laporta-icin-duzenledigi-etkinlige-katildi-1054818322.html

Ali Koç, Barcelona Başkanı Laporta için düzenlenen etkinliğe katıldı

Ali Koç, Barcelona Başkanı Laporta için düzenlenen etkinliğe katıldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam oynanacak maç öncesinde Galatasaray yönetimi, Barcelona Başkanı Laporta için bir etkinlik düzenledi... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T16:23+0300

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spor

ali koç

barcelona

galatasaray

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Sarı kırmızılı yönetim, İspanyol ekibinin başkanı Laporta ve yönetimi için bir etkinlik düzenledi.Bu etkinlikte sarı kırmızılı camiadan birçok önemli isim yer alırken, Fenerbahçe 'nin başkanı Ali Koç'un da geceye katılan isimler arasında olması dikkat çekti. After Sunset adlı mekanda gerçekleşen etkinlikte yöneticiler bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Koç Grubu'nun markası olan Beko, Barcelona'nın resmi forma sponsoru olması ve Laporta ile iş ortaklığı bulunması nedeniyle Ali Koç'un etkinlikte olduğu ifade edildi.

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ali koç, barcelona, galatasaray