https://tr.sputniknews.com/20220317/ali-koc-galatasarayin-barcelona-baskani-laporta-icin-duzenledigi-etkinlige-katildi-1054818322.html
Ali Koç, Barcelona Başkanı Laporta için düzenlenen etkinliğe katıldı
Ali Koç, Barcelona Başkanı Laporta için düzenlenen etkinliğe katıldı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam oynanacak maç öncesinde Galatasaray yönetimi, Barcelona Başkanı Laporta için bir etkinlik düzenledi... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T16:23+0300
2022-03-17T16:23+0300
2022-03-17T16:24+0300
spor
ali koç
barcelona
galatasaray
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Sarı kırmızılı yönetim, İspanyol ekibinin başkanı Laporta ve yönetimi için bir etkinlik düzenledi.Bu etkinlikte sarı kırmızılı camiadan birçok önemli isim yer alırken, Fenerbahçe 'nin başkanı Ali Koç'un da geceye katılan isimler arasında olması dikkat çekti. After Sunset adlı mekanda gerçekleşen etkinlikte yöneticiler bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Koç Grubu'nun markası olan Beko, Barcelona'nın resmi forma sponsoru olması ve Laporta ile iş ortaklığı bulunması nedeniyle Ali Koç'un etkinlikte olduğu ifade edildi.
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ali koç, barcelona, galatasaray
Ali Koç, Barcelona Başkanı Laporta için düzenlenen etkinliğe katıldı
16:23 17.03.2022 (güncellendi: 16:24 17.03.2022) Abone ol
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam oynanacak maç öncesinde Galatasaray yönetimi, Barcelona Başkanı Laporta için bir etkinlik düzenledi. Geceye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı
Sarı kırmızılı yönetim, İspanyol ekibinin başkanı Laporta ve yönetimi için bir etkinlik düzenledi.
Bu etkinlikte sarı kırmızılı camiadan birçok önemli isim yer alırken, Fenerbahçe 'nin başkanı Ali Koç'un da geceye katılan isimler arasında olması dikkat çekti.
After Sunset adlı mekanda gerçekleşen etkinlikte yöneticiler bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Koç Grubu'nun markası olan Beko, Barcelona'nın resmi forma sponsoru olması ve Laporta ile iş ortaklığı bulunması nedeniyle Ali Koç'un etkinlikte olduğu ifade edildi.