https://tr.sputniknews.com/20220317/anayasa-mahkemesi-ddknin-aciga-alma-yetkisini-iptal-etti-1054804180.html

Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulu'nun 'açığa alma yetkisi'ni iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulu'nun 'açığa alma yetkisi'ni iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulu'nun "açığa alma yetkisi"ni iptal etti. AYM, yetkinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle düzenlenemeyeceğine hükmetti 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T11:47+0300

2022-03-17T11:47+0300

2022-03-17T11:48+0300

türkiye

anayasa mahkemesi (aym)

devlet denetleme kurulu (ddk)

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Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulu’nun denetim yetkilerini dernekleri de kapsayacak şekilde genişleten Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde kritik bir iptale imza attı. Yüksek Mahkeme, DDK’nın denetim yapılan derneklerin yöneticileri hakkında açığa alma tedbiri uygulama yetkisini iptal etti. Bu yetkinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyeceği belirtilen kararda; “Bu yetki dernek kurma hakkına sınırlama niteliğindedir” denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 20 Ağustos 2021’de yayımlanan kararnameyle, Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkileri genişletilmişti. Kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birliklerin de DDK tarafından tarafından denetlenmesinin yolu açılmıştı. Kararname ile DDK’ya denetimi güçleştiren veya engelleyen ya da görevi başında kalmasında sakınca görülen kişiler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulama yetkisi kullanabilme yetkisi de tanınmıştı.CHP iptal istediBazı sivil toplum kuruluşlarından gelen tepkiler üzerine CHP, söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Dava dilekçesinde; kararname hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilerek, iptaline karar verilmesi istendi.CHP’nin talebini değerlendiren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kararnamenin birçok hükmünü oyçokluğu ya da oybirliği ile Anayasa’ya aykırı bulmayarak, iptal etmedi. Ancak kritik bir fıkranın iptaline oybirliği ile karar verildi. DDK grup başkanının denetlemeler sırasında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabileceğine dair hüküm iptal edildi.Örgütlenme özgürlüğüne vurgu yapılan iptal gerekçesinde; DDK grup başkanına açığa alma yetkisi verilmesinin dernek kurma hakkına yönelik bir sınırlama niteliğinde olduğu belirtildi. Bu yetkinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemeyecek yasak alan içerisinde kaldığı kaydedildi.Kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

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anayasa mahkemesi (aym), devlet denetleme kurulu (ddk)