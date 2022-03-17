https://tr.sputniknews.com/20220317/ankarada-atmye-para-goturen-nakil-araci-alev-aldi-1054817947.html
Ankara'da ATM'ye para götüren nakil aracı alev aldı
Ankara'da ATM'ye para götüren nakil aracı alev aldı
Ankara'da, bankaya ait para nakil aracı, motor arızası nedeniyle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın kasasındaki paralar ise zarar... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T16:09+0300
2022-03-17T16:09+0300
2022-03-17T16:15+0300
ankara
türkiye
atm
yangın
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Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde iş merkezindeki ATM'ye para getirilen nakil aracı, İvedik Caddesi'nde arızalandı ve motor kısmından dumanlar yükseldi.Dumanı fark edip, aracı yol kenarına çeken sürücü ve güvenlik görevlisi, inerek, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredeki esnaf ve güvenlik görevlileri, yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
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ankara, atm, yangın
Ankara'da ATM'ye para götüren nakil aracı alev aldı
16:09 17.03.2022 (güncellendi: 16:15 17.03.2022) Abone ol
Ankara'da, bankaya ait para nakil aracı, motor arızası nedeniyle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın kasasındaki paralar ise zarar görmedi.
Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde iş merkezindeki ATM'ye para getirilen nakil aracı, İvedik Caddesi'nde arızalandı ve motor kısmından dumanlar yükseldi.
Dumanı fark edip, aracı yol kenarına çeken sürücü ve güvenlik görevlisi, inerek, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredeki esnaf ve güvenlik görevlileri, yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.
İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.