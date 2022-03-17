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Ankara'da ATM'ye para götüren nakil aracı alev aldı
Ankara'da ATM'ye para götüren nakil aracı alev aldı
Ankara'da, bankaya ait para nakil aracı, motor arızası nedeniyle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın kasasındaki paralar ise zarar... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
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Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde iş merkezindeki ATM'ye para getirilen nakil aracı, İvedik Caddesi'nde arızalandı ve motor kısmından dumanlar yükseldi.Dumanı fark edip, aracı yol kenarına çeken sürücü ve güvenlik görevlisi, inerek, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredeki esnaf ve güvenlik görevlileri, yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
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ankara, atm, yangın

Ankara'da ATM'ye para götüren nakil aracı alev aldı

16:09 17.03.2022 (güncellendi: 16:15 17.03.2022)
© DHAAnkara'da para nakil aracı
Ankara'da para nakil aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
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Ankara'da, bankaya ait para nakil aracı, motor arızası nedeniyle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın kasasındaki paralar ise zarar görmedi.
Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde iş merkezindeki ATM'ye para getirilen nakil aracı, İvedik Caddesi'nde arızalandı ve motor kısmından dumanlar yükseldi.
Dumanı fark edip, aracı yol kenarına çeken sürücü ve güvenlik görevlisi, inerek, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredeki esnaf ve güvenlik görevlileri, yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.
İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
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