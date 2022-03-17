https://tr.sputniknews.com/20220317/arabasi-yanan-surucu-ihtiyarlamisti-zaten-1054793508.html

Arabası yanan sürücü: İhtiyarlamıştı zaten

Arabası yanan sürücü: İhtiyarlamıştı zaten

Antalya’da seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin yardımıyla eşyalarını kurtaran sürücü, “İnsanlar neden ölüyor, o da ihtiyarlamıştı... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T00:56+0300

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türkiye

antalya

araba

yangın

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Otomobil yangını, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Uğur Can Talu'nun kullandığı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Dumanların çıktığını gören araç sahibi Uğur Can Talu, otomobilini durdurup araç içerisinden kişisel eşyalarını dışarıya çıkarmaya başladı. Motor kısmından yayılan alevler kısa sürede aracı kapladı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredekiler, alevleri söndürülebilmek için yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle cadde üzerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken, bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Yangın sonucu Talu’ya ait araç adeta küle döndü. Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü Uğur Can Talu, "Kokmaya başlayınca pencereleri açtım. Duracak yer aradım. Birdenbire burada alev aldı. Eşyalarımı çıkarmama cevrede bulunanlar yardım etti" dedi. Talu, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya ise, "Biz neden ölüyoruz, o da ihtiyarladı. Hayat bu" diye cevap verdi.

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antalya, araba, yangın