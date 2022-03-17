https://tr.sputniknews.com/20220317/artvinde-trabzonspor-bayraginin-indirilmesi-ile-ilgili-aciklama-kaza-riskini-onleme-amacli-1054801782.html
Artvin'de Trabzonspor bayrağının indirilmesi ile ilgili açıklama: 'Kaza riskini önleme amaçlı'
Artvin'de Trabzonspor bayrağının indirilmesi ile ilgili açıklama: 'Kaza riskini önleme amaçlı'
Artvin’de Trabzonsporlu taraftarlarca Türkiye'nin en yüksek 3. viyadüğüne dikilen 61 metre uzunluğundaki Trabzonspor bayrağının indirilmesiyle ilgili şirket... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T10:57+0300
2022-03-17T10:57+0300
2022-03-17T10:57+0300
yaşam
türkiye
artvin
bayrak
trabzonspor
viyadük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054801624_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c3823f68a553380f5fe2def4d5e2204.jpg
Artvin'in Yusufeli ilçesinde ise yapımı devam 150 metre yüksekliğinde olan dev viyadüklere 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğundaki dev Trabzonspor bayrağı asıldı. Bayrak bir süre sonra ise viyadükten indirildi. Tepki oluşturan olay sonucunda, viyadükleri yapan firmanın Proje Müdürü Sonel Serttaş açıklama yaptı.'Herhangi bir talimat olmadı'Serttaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220316/trabzonspor-bayragi-asmak-isterken-catidan-dusup-oldu-1054762020.html
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054801624_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4ad890d4a9b755d74c27c33be8bebfc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, artvin, bayrak, trabzonspor, viyadük
Artvin'de Trabzonspor bayrağının indirilmesi ile ilgili açıklama: 'Kaza riskini önleme amaçlı'
Abone ol
Artvin’de Trabzonsporlu taraftarlarca Türkiye'nin en yüksek 3. viyadüğüne dikilen 61 metre uzunluğundaki Trabzonspor bayrağının indirilmesiyle ilgili şirket yetkilisinden açıklama geldi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde ise yapımı devam 150 metre yüksekliğinde olan dev viyadüklere 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğundaki dev Trabzonspor bayrağı asıldı. Bayrak bir süre sonra ise viyadükten indirildi. Tepki oluşturan olay sonucunda, viyadükleri yapan firmanın Proje Müdürü Sonel Serttaş açıklama yaptı.
'Herhangi bir talimat olmadı'
Serttaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yusufeli Merkez Viyadüğü yapım çalışmaları taahhüdümüz altında devam etmektedir. 10 Mart tarihinde Merkez Viyadüğü P4-P5 ayakları arasına asılmış olan Trabzonspor Bayrağı P4 ayağına bağlı olan kule vinç sökümü yapılması zarureti ortaya çıkınca iş güvenliği kapsamında can güvenliğini ve kaza riskini önlemek amacı ile bayrağı asan ilgililerden geçici olarak indirilmesi tarafımızdan istenmiş ve gerekli işlem yapılmıştır. Kule vinç söküm işlemleri halen devam etmektedir. Kule vinç söküm işleminin Cuma gününe kadar bitirilmesi planlanmıştır. Cuma gününden sonra bayrağın asılmasına ilişkin herhangi bir engel olmadığı da yine ilgililere bildirilmiştir. Dolayısı ile Yusufeli Merkez Viyadüğüne asılmış olan Trabzonspor Bayrağının indirilmesi ile ilgili olarak ne kontrollük teşkilatı ne Karayolları Bölge Müdürlüğü nede başka herhangi üçüncü bir şahsın sözlü talimatı ya da yazılı bir uyarısı olmamıştır.”