Artvin'de Trabzonspor bayrağının indirilmesi ile ilgili açıklama: 'Kaza riskini önleme amaçlı'

“Yusufeli Merkez Viyadüğü yapım çalışmaları taahhüdümüz altında devam etmektedir. 10 Mart tarihinde Merkez Viyadüğü P4-P5 ayakları arasına asılmış olan Trabzonspor Bayrağı P4 ayağına bağlı olan kule vinç sökümü yapılması zarureti ortaya çıkınca iş güvenliği kapsamında can güvenliğini ve kaza riskini önlemek amacı ile bayrağı asan ilgililerden geçici olarak indirilmesi tarafımızdan istenmiş ve gerekli işlem yapılmıştır. Kule vinç söküm işlemleri halen devam etmektedir. Kule vinç söküm işleminin Cuma gününe kadar bitirilmesi planlanmıştır. Cuma gününden sonra bayrağın asılmasına ilişkin herhangi bir engel olmadığı da yine ilgililere bildirilmiştir. Dolayısı ile Yusufeli Merkez Viyadüğüne asılmış olan Trabzonspor Bayrağının indirilmesi ile ilgili olarak ne kontrollük teşkilatı ne Karayolları Bölge Müdürlüğü nede başka herhangi üçüncü bir şahsın sözlü talimatı ya da yazılı bir uyarısı olmamıştır.”