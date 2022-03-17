Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220317/asi-karsiti-tir-ve-kamyon-soforleri-washington-cevresinde-trafigi-kilitledi-1054794600.html
Aşı karşıtı TIR ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi
Aşı karşıtı TIR ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi
ABD’nin başkenti Washington çevresindeki otoyolları kilitleyen yüzlerce TIR ve kamyon şoförü, Joe Biden yönetiminin aşı uygulamalarını ve Kovid-19 tedbirlerini... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T02:03+0300
2022-03-17T02:03+0300
dünya
aşı karşıtlığı
abd
washington
kanada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054794564_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a99bd10129c7061ae91ac6b2b6fb06e7.jpg
ABD yönetiminin aşı zorunluluklarını protesto eden ve ABD’nin farklı eyaletlerinden başkent yakınlarına yüzlerce tır ve kamyonla gelen sürücüler, Washington civarındaki yolları adeta kilitledi.Amerikan bayrakları ve kornalarıyla ilginç görüntüler oluşturan tır ve kamyonlarıyla sürücüler, geniş güvenlik önlemleri altında eylemlerini gerçekleştirdi."Halkın Konvoyu" adıyla çeşitli eyaletlerden yola çıkan TIR ve kamyon sürücüleri, Kanada’daki "Özgürlük Konvoyu"na benzer şekilde yönetimin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220306/californiadan-yola-cikan-asi-karsiti-kamyoncular-5-martta-baskent-washingtonda-olacak-1054466534.html
washington
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054794564_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_982b89cba1c602e5dc21664e054c31f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aşı karşıtlığı, abd, washington, kanada

Aşı karşıtı TIR ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi

02:03 17.03.2022
© AAAşı karşıtı tır ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi
Aşı karşıtı tır ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
ABD’nin başkenti Washington çevresindeki otoyolları kilitleyen yüzlerce TIR ve kamyon şoförü, Joe Biden yönetiminin aşı uygulamalarını ve Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.
ABD yönetiminin aşı zorunluluklarını protesto eden ve ABD’nin farklı eyaletlerinden başkent yakınlarına yüzlerce tır ve kamyonla gelen sürücüler, Washington civarındaki yolları adeta kilitledi.
Amerikan bayrakları ve kornalarıyla ilginç görüntüler oluşturan tır ve kamyonlarıyla sürücüler, geniş güvenlik önlemleri altında eylemlerini gerçekleştirdi.
"Halkın Konvoyu" adıyla çeşitli eyaletlerden yola çıkan TIR ve kamyon sürücüleri, Kanada’daki "Özgürlük Konvoyu"na benzer şekilde yönetimin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki gösterdi.
California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2022
MULTİMEDYA
California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular 5 Mart'ta başkent Washington'da olacak
6 Mart, 09:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала