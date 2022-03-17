https://tr.sputniknews.com/20220317/asi-karsiti-tir-ve-kamyon-soforleri-washington-cevresinde-trafigi-kilitledi-1054794600.html
Aşı karşıtı TIR ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi
Aşı karşıtı TIR ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi
ABD’nin başkenti Washington çevresindeki otoyolları kilitleyen yüzlerce TIR ve kamyon şoförü, Joe Biden yönetiminin aşı uygulamalarını ve Kovid-19 tedbirlerini... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T02:03+0300
2022-03-17T02:03+0300
2022-03-17T02:03+0300
dünya
aşı karşıtlığı
abd
washington
kanada
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ABD yönetiminin aşı zorunluluklarını protesto eden ve ABD’nin farklı eyaletlerinden başkent yakınlarına yüzlerce tır ve kamyonla gelen sürücüler, Washington civarındaki yolları adeta kilitledi.Amerikan bayrakları ve kornalarıyla ilginç görüntüler oluşturan tır ve kamyonlarıyla sürücüler, geniş güvenlik önlemleri altında eylemlerini gerçekleştirdi."Halkın Konvoyu" adıyla çeşitli eyaletlerden yola çıkan TIR ve kamyon sürücüleri, Kanada’daki "Özgürlük Konvoyu"na benzer şekilde yönetimin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220306/californiadan-yola-cikan-asi-karsiti-kamyoncular-5-martta-baskent-washingtonda-olacak-1054466534.html
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aşı karşıtlığı, abd, washington, kanada
Aşı karşıtı TIR ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi
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ABD’nin başkenti Washington çevresindeki otoyolları kilitleyen yüzlerce TIR ve kamyon şoförü, Joe Biden yönetiminin aşı uygulamalarını ve Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.
ABD yönetiminin aşı zorunluluklarını protesto eden ve ABD’nin farklı eyaletlerinden başkent yakınlarına yüzlerce tır ve kamyonla gelen sürücüler, Washington civarındaki yolları adeta kilitledi.
Amerikan bayrakları ve kornalarıyla ilginç görüntüler oluşturan tır ve kamyonlarıyla sürücüler, geniş güvenlik önlemleri altında eylemlerini gerçekleştirdi.
"Halkın Konvoyu" adıyla çeşitli eyaletlerden yola çıkan TIR ve kamyon sürücüleri, Kanada’daki "Özgürlük Konvoyu"na benzer şekilde yönetimin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki gösterdi.