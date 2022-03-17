https://tr.sputniknews.com/20220317/bakan-varank-gelin-turkiyeye-yatirim-yapin-beraber-kazanalim-1054814899.html

Bakan Varank: Gelin Türkiye'ye yatırım yapın, beraber kazanalım

Bakan Varank: Gelin Türkiye'ye yatırım yapın, beraber kazanalım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kapımız Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık. Gelin Türkiye'ye yatırım... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T15:04+0300

2022-03-17T15:04+0300

2022-03-17T15:04+0300

türkiye

mustafa varank

sanayi

türk

yatırım

ekonomi

açıklama

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Microsoft Ar-Ge Merkezi açılış törenine katıldı. Beşiktaş'ta bulunan merkezde yapılan törene Bakan Varank'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Microsoft EMEA BAŞKANI Ralph Haupter ve davetliler katıldı.Törende konuşan Bakan Varank, dünyada yaşanan bütün çalkantılara, krizlere, savaşlara rağmen Türkiye'nin yatırımlarla büyümeye devam ettiğine dikkat çekti. Varank şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ülkemiz yüzde 9,1 büyüdü. 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle kapattık. Böylelikle G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden ülke olduk. Tabi şimdi bir hususu ifade etmek istiyorum. Bunu da açıkçası Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğum için hani bir şekilde kendimize pay çıkarmak için değil, doğrusu böyle olduğu için söylüyorum. Bir ülkenin refahı söz konusu olduğunda büyüme rakamlarında en önemli husus sanayinin payıdır. İmalat sanayinin büyümeye olan katkısıdır. Bu yüzden sanayi faaliyetlerindeki 16,6'lık artışı ülkemiz açısından oldukça değerli buluyorum. Tabi bir de, dikkatle takip ettiğimiz ihracatta orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı konusu var. Şunu açık yüreklilikle söylememiz lazım. Eğer dünyada ilk on ülke arasına girmek istiyorsak, öncelikli olarak yüksek ve orta teknolojili ürünlerde ivmelenmemiz gerekiyor. Bu payları yüzde 35'lerden yüzde 40'lardan alıp, yüzde 50'lere hatta daha ötesine taşımak zorundayız. Göreve geldiğimizden beri, bizim bütün gayretimiz ve derdimiz aslında bu." Bakan Varank, "2023'e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine hızla ilerliyoruz. Şu ana kadar 6 Türk girişim milyar dolarlık değerlemeyi geçen şirketler arasına girdi. Peak Games, Getir, Dream Games, Hepsiburada ve Trendyoldan sonra işte en son Insider da bu listeye adını yazdırdı. Türkiye geçen yıl ilk kez, start-upların aldığı yatırımlarda adeta süper lige yükseldi. Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım çeken 10'uncu ülke olduk. Start-up'ların aldığı yatırımlar, 2021 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Özellikle oyun sektörü bu noktada başat aktör olarak göze çarpıyor. Bütün bu söylediklerimi tek bir cümleyle özetlemem gerekirse; girişimcilik ekosistemimiz tam bir fırsatlar dünyası. Bizim kapımız Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık. Gelin Türkiye'ye yatırım yapın, beraber kazanalım" ifadelerini kullandı.'Türk gençleri̇ tüm dünyaya damga vuracak'Bakan Varank şöyle devam etti:Konuşmaların ardından Bakan Varank, açılışı yapılan Ar-Ge merkezini gezerek bilgi aldı.

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mustafa varank, sanayi, türk, yatırım, ekonomi, açıklama