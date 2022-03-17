https://tr.sputniknews.com/20220317/bazi-il-ve-ilcelerde-egitime-kar-engeli-1054796804.html
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
Yurtta elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T06:21+0300
2022-03-17T06:21+0300
2022-03-17T06:21+0300
türkiye
hava durumu
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kar tatili
okul
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Kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle Artvin'de merkez ve merkeze bağlı köyler ile 2 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi.Trabzon'da 8 ilçede tüm okullarda, 7 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Giresun'da Dereli ilçesinde 2 gün, 4 ilçede de bir gün okullar tatil edildi.Gümüşhane'de ise bir ilçede eğitime bir gün ara verildi.Bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
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hava durumu, kar, kar tatili, okul
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
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Yurtta elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle Artvin'de merkez ve merkeze bağlı köyler ile 2 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Trabzon'da 8 ilçede tüm okullarda, 7 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Giresun'da Dereli ilçesinde 2 gün, 4 ilçede de bir gün okullar tatil edildi.
Gümüşhane'de ise bir ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.