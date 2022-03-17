https://tr.sputniknews.com/20220317/belarusa-siginan-polonyali-asker-minskte-olu-bulundu-1054826222.html

Belarus’a sığınan Polonyalı asker Minsk’te ölü bulundu

Belarus’a sığınan Polonyalı asker Minsk’te ölü bulundu

Polonya'dan Belarus’a kaçan ve siyasi sığınma hakkı talep eden Polonyalı asker Emil Czeczko'nun, Minsk'te yaşadığı evde ölü bulunduğu bildirildi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T20:51+0300

2022-03-17T20:51+0300

2022-03-17T20:51+0300

dünya

belarus

polonya

polonya-belarus göçmen krizi

çeçko emil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054826319_0:10:961:550_1920x0_80_0_0_0491a7a1eb04e2b492be1205c56c4093.png

Belarus Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin gün içinde 1996 doğumlu Czeczko’nun Minsk’te ikamet ettiği yerde asılı olduğuna dair bir ihbar aldığı belirtildi.Soruşturma ekibinin hemen olay yerine gittiği kaydedilen açıklamada, Czeczko’nun ölmüş olduğunun tespit edildiği aktarıldı.Soruşturmanın sürdüğü ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin Czeczko’nun kesin ölüm nedenini belirlemek için çalıştığı bildirildi.Açıklamada, “Belarus Soruşturma Komitesi, şiddete maruz kalarak ölüm dahil olayla ilgili tüm olasılıkları inceliyor.” ifadeleri kullanıldı.16 Aralık 2021’de Polonya-Belarus sınır bölgesinde gözaltına alınan Czecko, ‘Polonya'nın göç krizi ve sığınmacılara insanlık dışı muamele uygulama yönündeki politikasına razı gelmemesi nedeniyle’ Minsk'ten siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Czecko, Varşova'yı sistematik olarak göçmenleri ve iki gönüllüyü öldürmekle suçlamış, ayrıca kendisinin mültecileri vurmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. Polonya Silahlı Kuvvetleri, Czeczko'yu firar etmekle suçluyor ve askeri mahkemede yargılanmasını istiyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220112/belarusa-kacan-polonyali-asker-sinirda-240tan-fazla-gocmen-olduruldu-1052676323.html

belarus

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, polonya, polonya-belarus göçmen krizi, çeçko emil