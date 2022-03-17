https://tr.sputniknews.com/20220317/belarusa-siginan-polonyali-asker-minskte-olu-bulundu-1054826222.html
Belarus’a sığınan Polonyalı asker Minsk’te ölü bulundu
Belarus’a sığınan Polonyalı asker Minsk’te ölü bulundu
Polonya'dan Belarus’a kaçan ve siyasi sığınma hakkı talep eden Polonyalı asker Emil Czeczko'nun, Minsk'te yaşadığı evde ölü bulunduğu bildirildi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T20:51+0300
2022-03-17T20:51+0300
2022-03-17T20:51+0300
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Belarus Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin gün içinde 1996 doğumlu Czeczko’nun Minsk’te ikamet ettiği yerde asılı olduğuna dair bir ihbar aldığı belirtildi.Soruşturma ekibinin hemen olay yerine gittiği kaydedilen açıklamada, Czeczko’nun ölmüş olduğunun tespit edildiği aktarıldı.Soruşturmanın sürdüğü ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin Czeczko’nun kesin ölüm nedenini belirlemek için çalıştığı bildirildi.Açıklamada, “Belarus Soruşturma Komitesi, şiddete maruz kalarak ölüm dahil olayla ilgili tüm olasılıkları inceliyor.” ifadeleri kullanıldı.16 Aralık 2021’de Polonya-Belarus sınır bölgesinde gözaltına alınan Czecko, ‘Polonya'nın göç krizi ve sığınmacılara insanlık dışı muamele uygulama yönündeki politikasına razı gelmemesi nedeniyle’ Minsk'ten siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Czecko, Varşova'yı sistematik olarak göçmenleri ve iki gönüllüyü öldürmekle suçlamış, ayrıca kendisinin mültecileri vurmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. Polonya Silahlı Kuvvetleri, Czeczko'yu firar etmekle suçluyor ve askeri mahkemede yargılanmasını istiyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220112/belarusa-kacan-polonyali-asker-sinirda-240tan-fazla-gocmen-olduruldu-1052676323.html
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belarus, polonya, polonya-belarus göçmen krizi, çeçko emil
Belarus’a sığınan Polonyalı asker Minsk’te ölü bulundu
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Polonya'dan Belarus’a kaçan ve siyasi sığınma hakkı talep eden Polonyalı asker Emil Czeczko'nun, Minsk'te yaşadığı evde ölü bulunduğu bildirildi.
Belarus Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin gün içinde 1996 doğumlu Czeczko’nun Minsk’te ikamet ettiği yerde asılı olduğuna dair bir ihbar aldığı belirtildi.
Soruşturma ekibinin hemen olay yerine gittiği kaydedilen açıklamada, Czeczko’nun ölmüş olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Soruşturmanın sürdüğü ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin Czeczko’nun kesin ölüm nedenini belirlemek için çalıştığı bildirildi.
Açıklamada, “Belarus Soruşturma Komitesi, şiddete maruz kalarak ölüm dahil olayla ilgili tüm olasılıkları inceliyor.” ifadeleri kullanıldı.
16 Aralık 2021’de Polonya-Belarus sınır bölgesinde gözaltına alınan Czecko, ‘Polonya'nın göç krizi ve sığınmacılara insanlık dışı muamele uygulama yönündeki politikasına razı gelmemesi nedeniyle’ Minsk'ten siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Czecko, Varşova'yı sistematik olarak göçmenleri ve iki gönüllüyü öldürmekle suçlamış, ayrıca kendisinin mültecileri vurmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. Polonya Silahlı Kuvvetleri, Czeczko'yu firar etmekle suçluyor ve askeri mahkemede yargılanmasını istiyordu.