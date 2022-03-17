https://tr.sputniknews.com/20220317/bidendan-piyasayi-hizaya-getirme-girisimi-petrol-fiyati-azaldigina-gore-benzin-fiyatini-dusurun-1054802628.html

Biden'dan piyasayı hizaya getirme girişimi: 'Petrol fiyatı azaldığına göre benzin fiyatını düşürün'

Biden'dan piyasayı hizaya getirme girişimi: 'Petrol fiyatı azaldığına göre benzin fiyatını düşürün'

Kasımda Kongre seçimi ve 2024'te başkanlık seçimi sınavları öncesi yüksek enflasyon ve kabaran enerji faturalarıyla başı dertte olan ve Rusya yaptırımlarıyla... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T11:23+0300

2022-03-17T11:23+0300

2022-03-17T11:48+0300

ekonomi

joe biden

petrol

benzin

abd

rusya

benzin istasyonu

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ABD Başkanı Joe Biden, sektörün 'roket ve tüy' diye nitelediği ham petrol fiyatı artma eğilimine girdiğinde benzin fiyatının roket gibi fırlaması, ama petrol fiyatı inişe geçtiğinde benzin fiyatının tüy gibi düşmesi olgusunu eleştirdi. Rusya yaptırımlarının tetiklemesiyle ham petrol fiyatları 6 Mart'ta 2008'den beri en yüksek düzeyi görmesinin ardından toplamda yüzde 28'e varan düşme eğilimine geçerken, geçen hafta benzin fiyatları rekor kırdı. Dün Fed'in faiz artırma açıklaması öncesi varil Brent petrol fiyatının yüzde 6.5 düşüp 99.91 dolara, ABD Batı Teksas türü petrol fiyatının yüzde 6.4 düşüp 96.44 dolara inmesinin ardından, ABD Başkanı'ndan tweet geldi. Biden, "Petrol fiyatları azalıyor, o zaman benzin fiyatları da azalmalı. Geçen sefer varil petrol fiyatı 96 dolarken, galon benzin fiyatı 3.62 dolardı. Şimdi petrol fiyatı yine o seviyede, ama benzin fiyatı 4.31 dolar. Petrol ve benzin şirketleri çok çalışan Amerikalılar pahasına karlarını şişirmemeli" dedi.Daha önce de Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuyla ilgili küresel ekonomik istikrarsızlığı gerekçe göstererek fiyat artışından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan, yüksek enflasyon ve enerji faturalarından kendisinin petrol üreticilerine yönelik politikalarının ve Rus enerji ithalatını yasaklamasının sorumlu tutulmasından 'bıktığını' söyleyerek "Politikalarımın yerli enerji üretimini engellediği kesinlikle doğru değil" diyen Biden'ın son paylaşımı, sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılardan "Başkan sensin, benzin istasyonlarına bağırmak yerine bir şeyler yap" gibi yorumlar geldi. CNN, "ABD yönetiminin enerji fiyatlarının inceliklerine odaklanması, Beyaz Saray'ın yüksek enflasyonun ana itici güçlerinden birinden duyduğu hayal kırıklığının seviyesini gösteriyor" yorumunu yaptı. CNN'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Biden'a bunun roket-tüy meselesinden ibaret olduğunu açıklamaya çalışırsanız, 'Saçmalığın daniskası' sözünü duymaya hazır olmalısınız. Yukarı çıkarken roketleriniz olacaksa, aşağı inerken de roketlere ihtiyacınız olduğunu belirtmek, Başkan'ın ziyadesiyle hakkı" dedi. Petrol sektörüne danışmanlık yapan Lipow şirketinin başkanı olan Andy Lipow ise roket-tüy eğiliminin 40 yıldır devam ettiğini belirtti. Bir benzin istasyonu sahibinin günler önce petrol fiyatları rekor kırarken aldığı yakıtı bugün satıyor olabileceğine dikkat çeken Lipow, "Gecikme olabilir. Petrol yüksekken aldığınız tanker benzini petrol düşerken satan adam yerine kendinizi koyun" dedi. Danışmanlık firması RSM'nin baş ekonomisti Joe Brusuelas, benzin fiyatlarının geçmişteki alımların ve gelecekteki teslimatların maliyetine ilişkin beklentilerin bir fonksiyonu olduğunu ve şu anda petrol fiyatlarının yönü konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu söyledi. Bruseulas, "Benzin istasyonlarına fiyat belirleme eleştirisi biraz yanlış yöne saptırmadır" dedi.

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joe biden, petrol, benzin, abd, rusya, benzin istasyonu