https://tr.sputniknews.com/20220317/bodrumda-denize-hafriyat-doken-firmanin-calisma-izni-iptal-edildi-1054813654.html

Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi

Bodrum'da denize hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize hafriyat dökümü yaptığı belirlenen inşaat firmasının çalışma izni, belediye tarafından iptal edilirken, 30 bin lira ceza... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T14:40+0300

2022-03-17T14:40+0300

2022-03-17T14:40+0300

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çalışma izni

iptal

muğla

deniz

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Bodrum'da Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde salı günü deniz kenarındaki parselde yürütülen inşaat çalışmalarında, iş makineleri ve kamyonlarla deniz doldurulmaya başlandı.Durumu fark eden Küçükbüklüler ve çevreciler, denizin doldurulmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, kayıt altına aldı ardından da durum Bodrum Belediyesi'ne bildirildi.İhbar üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Zabıta ekiplerince firmaya 30 bin lira ceza kesilirken, alan eski haline dönüştürülene kadar da firmanın çalışma izinleri iptal edildi.Ayrıca Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmek üzere söz konusu inşaat firması hakkında tutanak da tutuldu. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, 400 kamyon hafriyatın deniz kıyısına döküldüğünü belirlediklerini söyledi.Doğal alanların göz göre göre katletmesine izin vermeyeceklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkisinde bir inşaat firması tarafından yapılan doğa tahribatıyla ilgili gereken tüm yasal süreci sonuna kadar kullanacağız. Kıyıdaki hafriyat kalkana kadar çalışmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

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