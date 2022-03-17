CANLI ANLATIM | Peskov: Biden'ın Putin ile ilgili söylemi kabul edilemez ve affedilemez

Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'savaş suçlusu' diyen ABD Başkanı Biden'a Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu tür söylemleri kabul edilemez" yanıtı verdi. Moskova- Kiev görüşmelerinde Rusya delegasyonunun başındaki Medinskiy, bir an önce barış sağlanmasını istediklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakerelerdeki önceliklerini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili söylemine yanıt vererek "Bombaları dünyanın her tarafında yüz binlerce insanı öldüren bir devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz” dedi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’li politikacıların Devlet Başkanı Vladimir Putin’e saldırıların tek amacının Rusya’yı yıkmak olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in ‘Mariupol'de insanların rehin alınmış olabileceği tiyatro binasına Rus ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği’ iddialarını yalanlayarak, binanın aşırı milliyetçi Azov örgütü militanları tarafından havaya uçurulduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması" dedi.