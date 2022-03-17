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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/canli-anlatim-donbass-operasyonu-rusya-ukrayna-1054796563.html
CANLI ANLATIM | Peskov: Biden'ın Putin ile ilgili söylemi kabul edilemez ve affedilemez
CANLI ANLATIM | Peskov: Biden'ın Putin ile ilgili söylemi kabul edilemez ve affedilemez
Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'savaş suçlusu' diyen ABD Başkanı Biden'a Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu tür söylemleri kabul edilemez" yanıtı verdi. Moskova- Kiev... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
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Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye

CANLI ANLATIM | Peskov: Biden'ın Putin ile ilgili söylemi kabul edilemez ve affedilemez

06:13 17.03.2022
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Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'savaş suçlusu' diyen ABD Başkanı Biden'a Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu tür söylemleri kabul edilemez" yanıtı verdi. Moskova- Kiev görüşmelerinde Rusya delegasyonunun başındaki Medinskiy, bir an önce barış sağlanmasını istediklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakerelerdeki önceliklerini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili söylemine yanıt vererek "Bombaları dünyanın her tarafında yüz binlerce insanı öldüren bir devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz” dedi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’li politikacıların Devlet Başkanı Vladimir Putin’e saldırıların tek amacının Rusya’yı yıkmak olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in ‘Mariupol'de insanların rehin alınmış olabileceği tiyatro binasına Rus ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği’ iddialarını yalanlayarak, binanın aşırı milliyetçi Azov örgütü militanları tarafından havaya uçurulduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması" dedi.
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