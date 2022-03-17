CANLI ANLATIM | Peskov: Biden'ın Putin ile ilgili söylemi kabul edilemez ve affedilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili söylemine yanıt vererek "Bombaları dünyanın her tarafında yüz binlerce insanı öldüren bir devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz” dedi.