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CHP’li Erdem: CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur, bu konuda CHP rozeti takan herkes net olmalıdır
CHP’li Erdem: CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur, bu konuda CHP rozeti takan herkes net olmalıdır
CHP PM Üyesi Eren Erdem, “CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu konuda CHP rozeti takan herkes net olmalıdır” dedi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T22:54+0300
2022-03-17T22:54+0300
politika
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
eren erdem
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Eren Erdem, Bizim TV Youtube kanalına katıldığı programda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalar yaptı.Gündeme dair de açıklama yapan Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerine, “Biz bu dile karşıyız, bu dili ortadan kaldıracağız, siyasete nezaketi geri getireceğiz. Süleyman Soylu’ya onun dili ile cevap vermek bizim kültürümüze aykırıdır" yanıtını verdi.Seçim yasası ile ilgili görüşlerini de belirten Erdem, “Bu yasanın ittifak sistemlerinde dağınıklığa yol açacağı yönündeki yaklaşımlar yanlıştır. Biz bu konuda her türlü formülü üretebilecek masaya sahibiz çünkü amacımız, Türkiye’de Güçlendirilmiş Parlamenter sistemi getirmek” ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla" demişti.Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Soylu'dan yanıt gelmiş ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" demişti.Soylu Twitter paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
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türkiye, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, eren erdem

CHP’li Erdem: CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur, bu konuda CHP rozeti takan herkes net olmalıdır

22:54 17.03.2022
© AAEren Erdem
Eren Erdem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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CHP PM Üyesi Eren Erdem, “CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu konuda CHP rozeti takan herkes net olmalıdır” dedi.
Eren Erdem, Bizim TV Youtube kanalına katıldığı programda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalar yaptı.
Gündeme dair de açıklama yapan Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerine, “Biz bu dile karşıyız, bu dili ortadan kaldıracağız, siyasete nezaketi geri getireceğiz. Süleyman Soylu’ya onun dili ile cevap vermek bizim kültürümüze aykırıdır" yanıtını verdi.
Seçim yasası ile ilgili görüşlerini de belirten Erdem, “Bu yasanın ittifak sistemlerinde dağınıklığa yol açacağı yönündeki yaklaşımlar yanlıştır. Biz bu konuda her türlü formülü üretebilecek masaya sahibiz çünkü amacımız, Türkiye’de Güçlendirilmiş Parlamenter sistemi getirmek” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Soylu'dan yanıt gelmiş ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" demişti.
Soylu Twitter paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz."

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