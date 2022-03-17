https://tr.sputniknews.com/20220317/chpli-ve-hdpli-vekillerin-dokunulmazlik-dosyalari-mecliste-1054801516.html
CHP'li ve HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
CHP'li ve HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
CHP'li 1 ve HDP'li 8 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 9 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T10:51+0300
2022-03-17T10:51+0300
2022-03-17T10:52+0300
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hdp
dokunulmazlık
dosya
meclis
meclis araştırma komisyonu
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Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Dosyalar arasında; CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a ait fezlekeler yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220304/dokunulmazligi-kaldirilan-hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054423314.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, dokunulmazlık, dosya, meclis, meclis araştırma komisyonu
CHP'li ve HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
10:51 17.03.2022 (güncellendi: 10:52 17.03.2022) Abone ol
CHP'li 1 ve HDP'li 8 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 9 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
Dosyalar arasında; CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a ait fezlekeler yer aldı.