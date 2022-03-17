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CHP'li ve HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
CHP'li ve HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
CHP'li 1 ve HDP'li 8 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 9 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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cumhuriyet halk partisi (chp)
hdp
dokunulmazlık
dosya
meclis
meclis araştırma komisyonu
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Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Dosyalar arasında; CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a ait fezlekeler yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220304/dokunulmazligi-kaldirilan-hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054423314.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, dokunulmazlık, dosya, meclis, meclis araştırma komisyonu

CHP'li ve HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

10:51 17.03.2022 (güncellendi: 10:52 17.03.2022)
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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CHP'li 1 ve HDP'li 8 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 9 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
Dosyalar arasında; CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a ait fezlekeler yer aldı.
Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
TÜRKİYE
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
4 Mart, 10:57
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