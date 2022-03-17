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Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi
Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son haftalarda artan Kovid-19 vakalarının hızla kontrol altına alınması gerektiğini belirterek "sıfır vaka stratejisine" bağlı... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T20:17+0300
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koronavirüs
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kovid-19
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Devlet Başkanı Şi başkanlığında toplanan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında Kovid-19 salgınındaki son durum ele alındı.Şi, toplantıda yaptığı konuşmada, Çin'in Kovid-19 salgınına karşı uyguladığı tedbirlerle bugüne kadar ortaya çıkan yerel salgınları durdurmayı başardığını ve insan hayatını ve sağlığını en etkin şekilde koruduğunu vurgulayarak 'sıfır vaka stratejisine' bağlı kalınmasını istedi.Devletin ilgili birimlerinin gelecek dönemde de yurt içinde ve dışında Kovid-19 salgınının karmaşıklığı ve ortaya çıkarabileceği zorluklara hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çeken Şi, salgının sosyoekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkisinin en aza indirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Çin'de son aylarda yayılan Omicron varyantını taşıyan vakalar, martta 28 eyalet ve bölgede 15 binden fazla kişiyi etkiledi. Günlük vaka sayısı 14 Mart'ta 3 bin 602'ye kadar çıktı. Belirti göstermediği için genel toplama dahil edilmeyen "asemptomatik" vakalarla sayı 5 binlere kadar ulaştı.Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştü.Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.Diğer ülkeleri Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
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çin, kovid-19

Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi

20:17 17.03.2022
© AAÇin
Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son haftalarda artan Kovid-19 vakalarının hızla kontrol altına alınması gerektiğini belirterek "sıfır vaka stratejisine" bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.
Devlet Başkanı Şi başkanlığında toplanan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında Kovid-19 salgınındaki son durum ele alındı.
Şi, toplantıda yaptığı konuşmada, Çin'in Kovid-19 salgınına karşı uyguladığı tedbirlerle bugüne kadar ortaya çıkan yerel salgınları durdurmayı başardığını ve insan hayatını ve sağlığını en etkin şekilde koruduğunu vurgulayarak 'sıfır vaka stratejisine' bağlı kalınmasını istedi.
Devletin ilgili birimlerinin gelecek dönemde de yurt içinde ve dışında Kovid-19 salgınının karmaşıklığı ve ortaya çıkarabileceği zorluklara hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çeken Şi, salgının sosyoekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkisinin en aza indirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Çin'de son aylarda yayılan Omicron varyantını taşıyan vakalar, martta 28 eyalet ve bölgede 15 binden fazla kişiyi etkiledi. Günlük vaka sayısı 14 Mart'ta 3 bin 602'ye kadar çıktı. Belirti göstermediği için genel toplama dahil edilmeyen "asemptomatik" vakalarla sayı 5 binlere kadar ulaştı.
Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştü.
Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.
Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
Diğer ülkeleri Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Çin, Vuhan kenti, koronavirüs salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2020
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