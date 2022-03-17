https://tr.sputniknews.com/20220317/dogustan-gecmicek-aciklamasi-tarkana-diss-attim-1054825736.html
Doğuş'tan 'Geçmicek' açıklaması: Tarkan'a diss attım
Doğuş'tan 'Geçmicek' açıklaması: Tarkan'a diss attım
Şarkıcı Doğuş, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına karşılık olarak çıkarttığı 'Geçmicek' şarkısı için Tarkan’a diss attığını söyledi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T19:58+0300
2022-03-17T19:58+0300
2022-03-17T20:03+0300
türkiye
doğuş
tarkan
geççek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048454340_0:0:621:349_1920x0_80_0_0_456a5dbd0eca5dfc257e56187037af29.jpg
Şarkıcı Doğuş, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına karşılık olarak çıkarttığı 'Geçmicek' şarkısı için Tarkan’a diss attığını söyledi.Doğuş, yeni şarkısı ‘Geçmicek’i 'Yakında' sözleriyle sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tarkan’ın 'Geççek' şarkısına cevap olduğu düşünülen 'Geçmicek' ile ilgili TELE'den Rabia Azra Sözcü’ye konuşan Doğuş, 'Tarkan’a diss attım diyelim. Rapçiler nasıl birbirlerine diss atıyor bende pop sanatçısı olarak ilk dissi Tarkan’a attım' dedi.Söyleşinin ilgili bölümü şöyle:Şarkınız Tarkan’a bir gönderme mi?Tarkan’a diss attım diyelim. Rapçiler nasıl birbirlerine diss atıyor bende pop sanatçısı olarak ilk dissi Tarkan’a attım.Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısı birçok kişi için politik bir şarkı olarak yorumlandı, sizin şarkınızda siyasi bir mesaj mı içeriyor?Tarkan’ın siyasi bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir şarkı yapmış ama biz de eskilerdeniz. Cevap olarak ona diss attım o kadar hakkım olsun bence.Neye cevap verdiniz? Ne ‘geçmicek’ ?Geçmeyecek, hiçbir şey geçmeyecek maalesef. Her şey daha kötüye gidiyor. Şarkıyı dinleyip klip izlendiğinde kime ne demişim, ne mesaj vermişim her şey anlaşılacak. Şarkı bir kaç gün içerisinde çıkacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048454340_0:0:547:410_1920x0_80_0_0_3f6811e2ea2d8ee73defdccc083ce8a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğuş, tarkan, geççek
Doğuş'tan 'Geçmicek' açıklaması: Tarkan'a diss attım
19:58 17.03.2022 (güncellendi: 20:03 17.03.2022) Abone ol
Şarkıcı Doğuş, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına karşılık olarak çıkarttığı 'Geçmicek' şarkısı için Tarkan’a diss attığını söyledi.
Şarkıcı Doğuş, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına karşılık olarak çıkarttığı 'Geçmicek' şarkısı için Tarkan’a diss attığını söyledi.
Doğuş, yeni şarkısı ‘Geçmicek’i 'Yakında' sözleriyle sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tarkan’ın 'Geççek' şarkısına cevap olduğu düşünülen 'Geçmicek' ile ilgili TELE'den Rabia Azra Sözcü’ye konuşan Doğuş, 'Tarkan’a diss attım diyelim. Rapçiler nasıl birbirlerine diss atıyor bende pop sanatçısı olarak ilk dissi Tarkan’a attım' dedi.
Söyleşinin ilgili bölümü şöyle:
Şarkınız Tarkan’a bir gönderme mi?
Tarkan’a diss attım diyelim. Rapçiler nasıl birbirlerine diss atıyor bende pop sanatçısı olarak ilk dissi Tarkan’a attım.
Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısı birçok kişi için politik bir şarkı olarak yorumlandı, sizin şarkınızda siyasi bir mesaj mı içeriyor?
Tarkan’ın siyasi bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir şarkı yapmış ama biz de eskilerdeniz. Cevap olarak ona diss attım o kadar hakkım olsun bence.
Neye cevap verdiniz? Ne ‘geçmicek’ ?
Geçmeyecek, hiçbir şey geçmeyecek maalesef. Her şey daha kötüye gidiyor. Şarkıyı dinleyip klip izlendiğinde kime ne demişim, ne mesaj vermişim her şey anlaşılacak. Şarkı bir kaç gün içerisinde çıkacak.