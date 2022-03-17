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Doğuş'tan 'Geçmicek' açıklaması: Tarkan'a diss attım
Doğuş'tan 'Geçmicek' açıklaması: Tarkan'a diss attım
Şarkıcı Doğuş, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına karşılık olarak çıkarttığı 'Geçmicek' şarkısı için Tarkan’a diss attığını söyledi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T19:58+0300
2022-03-17T20:03+0300
türkiye
doğuş
tarkan
geççek
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Şarkıcı Doğuş, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına karşılık olarak çıkarttığı 'Geçmicek' şarkısı için Tarkan’a diss attığını söyledi.Doğuş, yeni şarkısı ‘Geçmicek’i 'Yakında' sözleriyle sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tarkan’ın 'Geççek' şarkısına cevap olduğu düşünülen 'Geçmicek' ile ilgili TELE'den Rabia Azra Sözcü’ye konuşan Doğuş, 'Tarkan’a diss attım diyelim. Rapçiler nasıl birbirlerine diss atıyor bende pop sanatçısı olarak ilk dissi Tarkan’a attım' dedi.Söyleşinin ilgili bölümü şöyle:Şarkınız Tarkan’a bir gönderme mi?Tarkan’a diss attım diyelim. Rapçiler nasıl birbirlerine diss atıyor bende pop sanatçısı olarak ilk dissi Tarkan’a attım.Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısı birçok kişi için politik bir şarkı olarak yorumlandı, sizin şarkınızda siyasi bir mesaj mı içeriyor?Tarkan’ın siyasi bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir şarkı yapmış ama biz de eskilerdeniz. Cevap olarak ona diss attım o kadar hakkım olsun bence.Neye cevap verdiniz? Ne ‘geçmicek’ ?Geçmeyecek, hiçbir şey geçmeyecek maalesef. Her şey daha kötüye gidiyor. Şarkıyı dinleyip klip izlendiğinde kime ne demişim, ne mesaj vermişim her şey anlaşılacak. Şarkı bir kaç gün içerisinde çıkacak.
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doğuş, tarkan, geççek

Doğuş'tan 'Geçmicek' açıklaması: Tarkan'a diss attım

19:58 17.03.2022 (güncellendi: 20:03 17.03.2022)
© DHATüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü
Tüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
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Şarkıcı Doğuş, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına karşılık olarak çıkarttığı 'Geçmicek' şarkısı için Tarkan’a diss attığını söyledi.
Şarkıcı Doğuş, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına karşılık olarak çıkarttığı 'Geçmicek' şarkısı için Tarkan’a diss attığını söyledi.
Doğuş, yeni şarkısı ‘Geçmicek’i 'Yakında' sözleriyle sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tarkan’ın 'Geççek' şarkısına cevap olduğu düşünülen 'Geçmicek' ile ilgili TELE'den Rabia Azra Sözcü’ye konuşan Doğuş, 'Tarkan’a diss attım diyelim. Rapçiler nasıl birbirlerine diss atıyor bende pop sanatçısı olarak ilk dissi Tarkan’a attım' dedi.

Söyleşinin ilgili bölümü şöyle:
Şarkınız Tarkan’a bir gönderme mi?
Tarkan’a diss attım diyelim. Rapçiler nasıl birbirlerine diss atıyor bende pop sanatçısı olarak ilk dissi Tarkan’a attım.
Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısı birçok kişi için politik bir şarkı olarak yorumlandı, sizin şarkınızda siyasi bir mesaj mı içeriyor?

Tarkan’ın siyasi bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir şarkı yapmış ama biz de eskilerdeniz. Cevap olarak ona diss attım o kadar hakkım olsun bence.
Neye cevap verdiniz? Ne ‘geçmicek’ ?
Geçmeyecek, hiçbir şey geçmeyecek maalesef. Her şey daha kötüye gidiyor. Şarkıyı dinleyip klip izlendiğinde kime ne demişim, ne mesaj vermişim her şey anlaşılacak. Şarkı bir kaç gün içerisinde çıkacak.
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