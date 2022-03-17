https://tr.sputniknews.com/20220317/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054798039.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.62 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.13 liradan başladı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T09:15+0300
2022-03-17T09:15+0300
2022-03-17T09:15+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
türk lirası
altın
yarım gram altın
gram altın
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Fed, 3 yıl sonra ilk kez faizi 25 baz puan artırarak 0.25-0.50 aralığına yükseltti.Fed'in kararının ardından dolar, 17 Mart 2022 sabahında 14.62 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6296 lira, satış fiyatı 14.6494 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.1362 lira alış fiyatı, 16.1450 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Gram altın ne kadar?Ons altın fiyatı, dün akşam Fed'in açıkladığı faiz kararının ardından 1933 dolar seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada gram altın alış fiyatı 913 lira, satış fiyatı 914 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ise 1462 lira alış fiyatı , 1499 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-1054797423.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 14.62 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.13 liradan başladı.
Fed, 3 yıl sonra ilk kez faizi 25 baz puan artırarak 0.25-0.50 aralığına yükseltti.
Fed'in kararının ardından dolar, 17 Mart 2022 sabahında 14.62 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6296 lira, satış fiyatı 14.6494 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.1362 lira alış fiyatı, 16.1450 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Gram altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, dün akşam Fed'in açıkladığı faiz kararının ardından 1933 dolar seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada gram altın alış fiyatı 913 lira, satış fiyatı 914 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ise 1462 lira alış fiyatı , 1499 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.