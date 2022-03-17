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Duşta göğüsleri patlayan kadın ölümden döndü
Duşta göğüsleri patlayan kadın ölümden döndü
İngiltere'de yaşayan fenomen ve cinsel içerikli film yıldızı Sophie Anderson'ın duşta olduğu sırada göğüsleri patladı. Apar topar hastaneye kaldırılan kadın... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T00:42+0300
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yaşam
ingiltere
göğüs
implant
silikon implant
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İngiltere'de fenomen ve cinsel içerikli film yıldızı 4 çocuk annesi Sophie Anderson, geçtiğimiz yıllarda göğüs büyütme ameliyatı olmasıyla gündeme gelmişti. Dünyanın en büyük göğüslü kadınlardan biri olarak bilinen Anderson göğüs implantından dolayı sağlık sorunları yaşayarak 12 ay içinde dört kez sepsis geçirdi. Anderson'ın başına gelen korkunç olay ise önceki günlerde duş aldığı sırada yaşandı.Haberler'in aktardığına göre Anderson, duşa girdikten bir süre sonra göğsünden gelen sızıntıyla sarsıldı. Genç kadın, göğsünün patladığını görmesinin ardından eşine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulans, Anderson'u hastaneye götürdü.Hastanede tedavisi devam eden ünlü isim, yeni bir ameliyata girmek için hazırlık yapıyor. Başına gelen olay hakkında konuşan Anderson, "Başıma bu olay geldiği an çok korktum, resmen dehşete düştüm. Doktorlar bana şanslı olduğumu söyledi. Şu anda sadece iyileşmek istiyorum" dedi.
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ingiltere, göğüs, implant, silikon implant

Duşta göğüsleri patlayan kadın ölümden döndü

00:42 17.03.2022
© REUTERS / Rosem MortonABD'de hastane
ABD'de hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Rosem Morton
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İngiltere'de yaşayan fenomen ve cinsel içerikli film yıldızı Sophie Anderson'ın duşta olduğu sırada göğüsleri patladı. Apar topar hastaneye kaldırılan kadın, ameliyata alındı.
İngiltere'de fenomen ve cinsel içerikli film yıldızı 4 çocuk annesi Sophie Anderson, geçtiğimiz yıllarda göğüs büyütme ameliyatı olmasıyla gündeme gelmişti. Dünyanın en büyük göğüslü kadınlardan biri olarak bilinen Anderson göğüs implantından dolayı sağlık sorunları yaşayarak 12 ay içinde dört kez sepsis geçirdi. Anderson'ın başına gelen korkunç olay ise önceki günlerde duş aldığı sırada yaşandı.
Haberler'in aktardığına göre Anderson, duşa girdikten bir süre sonra göğsünden gelen sızıntıyla sarsıldı. Genç kadın, göğsünün patladığını görmesinin ardından eşine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulans, Anderson'u hastaneye götürdü.
Hastanede tedavisi devam eden ünlü isim, yeni bir ameliyata girmek için hazırlık yapıyor. Başına gelen olay hakkında konuşan Anderson, "Başıma bu olay geldiği an çok korktum, resmen dehşete düştüm. Doktorlar bana şanslı olduğumu söyledi. Şu anda sadece iyileşmek istiyorum" dedi.
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