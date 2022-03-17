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https://tr.sputniknews.com/20220317/epdkdan-elektrik-fiyatlari-aciklamasi-6-aya-kadar-onlem-alacagiz--1054812094.html
EPDK'dan 'elektrik fiyatları' açıklaması: 6 aya kadar önlem alacağız
EPDK'dan 'elektrik fiyatları' açıklaması: 6 aya kadar önlem alacağız
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarındaki artışı önlemek adına 6 aya kadar gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T14:04+0300
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ekonomi
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik zammı
elektrik faturası
elektrik borcu
enerji
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EPDK'dan yapılan açıklamada, artan elektrik fiyatları konusunda kanuni usullerin düzenlendiği bildirildi.Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik, elektrik kesintisi, elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik borcu, enerji

EPDK'dan 'elektrik fiyatları' açıklaması: 6 aya kadar önlem alacağız

14:04 17.03.2022 (güncellendi: 14:09 17.03.2022)
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarındaki artışı önlemek adına 6 aya kadar gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.
EPDK'dan yapılan açıklamada, artan elektrik fiyatları konusunda kanuni usullerin düzenlendiği bildirildi.
Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir. Kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır."
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