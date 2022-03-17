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Erdoğan: 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağladık
Erdoğan: 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağladık
Dünya Sağlık Örgütü “Sağlık Ve Göç” Konulu Avrupa Bölgesi Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha huzurlu, daha... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T10:36+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
avrupa
göçmen
sağlık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü “Sağlık Ve Göç” Konulu Avrupa Bölgesi Yüksek Düzeyli Toplantısı”na video mesaj gönderdi.'160 ülkeye yardım sağladık''185 göçmen sağlığı merkezini hayata geçirdik''15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize ulaştırıyoruz''Sorunların üzerine cesaretle gitmeliyiz'
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recep tayyip erdoğan, türkiye, avrupa, göçmen, sağlık

Erdoğan: 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağladık

10:36 17.03.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü “Sağlık Ve Göç” Konulu Avrupa Bölgesi Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha huzurlu, daha istikrarlı ve adil bir dünya için hatalarımızdan ders çıkararak sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiği aşikardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü “Sağlık Ve Göç” Konulu Avrupa Bölgesi Yüksek Düzeyli Toplantısı”na video mesaj gönderdi.

'160 ülkeye yardım sağladık'

"Mültecilerin birçok ülkede son derece kısıtlı olan temel sağlık hizmetlerine erişim hakkı maalesef bu süreçte iyice daralmıştır. Türkiye insanlığın ve insani değerlerin büyük bir imtihan verdiği bu kritik dönemde kendi vatandaşlarına birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken elindeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaktan da çekinmemiştir. Salgının en sancılı günlerinde bizden talepte bulunan 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağladık. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan istisnasız herkesin sağlık hizmetine erişimini temin ettik."

'185 göçmen sağlığı merkezini hayata geçirdik'

"Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği kimsenin geride bırakılmaması ilkesini ilk günden itibaren hassasiyetle uyguladık. Bugüne kadar geçen süreçte Suriyeli kardeşlerimize sağlık tesislerimizde 96,7 milyon poliklinik hizmeti ile 3,1 milyon yataklı tedavi hizmeti verdik. Hastanelerimizde 2,6 milyon ameliyat gerçekleştirdik. Ulusal aşı takvimimiz doğrultusunda toplamda 8,7 milyon doz aşı tatbik ettik. Dil ve kültür engelinin aşılmasıyla temel ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimlerin artırılması amacıyla ilgili uluslararası kuruluşların da desteği ile 29 ilimizde 185 göçmen sağlığı merkezini faaliyete geçirdik."

'15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize ulaştırıyoruz'

"Sınırımızın hemen ötesinde çok zor koşullarda hayatlarını idame ettiren 5 milyon Suriyeli mazluma yardım elimizi uzattık. Salgının en çok vurduğu bölgelerden başlayarak aşı hibeleri yaptık. 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde söz verdiğimiz toplam 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz. Yerli aşımız TURKOVAC'a gelen talepleri de bu süreçte imkanlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz. Salgının küresel sistemdeki adeletsizlikleri ve çarpıklıkları bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz. Son 2 yılda birçok ülkede yaşanan dramatik sahnelerin önüne geçmemiz elzemdir. Temennimiz sağlık ve güvenlik başta olmak üzere küresel sistemdeki eşitsizliklerin bir an önce aşılmasıdır."

'Sorunların üzerine cesaretle gitmeliyiz'

"Daha huzurlu, daha istikrarlı ve adil bir dünya için hatalarımızdan ders çıkararak sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiği aşikardır. Göçmen sağlığı alanında yapılacak yatırımlar dirençli, kapsayıcı, uyumlu ve eşitlikçi toplumların destekleyici gücü olacaktır. Mültecilerin sağlığının hiçe sayıldığı bir dünyada sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve evrensel sağlık kapsayıcılığının gerçekleştirilmesi imkansızdır. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa bölgesinde göç ve sağlık alanlarında oluşturulmaya çalışılan yeni eylem planı çalışmalarını kıymetli buluyorum. 85 milyon mülteciye sadece 3 hafta içerisinde 3 milyon insanın eklendiği bir iklimde düzenlenen toplantınızın bu konuda yeni fikirlerin yeni çözüm tekliflerinin önünü açmasını diliyorum."
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