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Fed Başkanı Powell: Ukrayna krizinin küresel ve ABD ekonomisi için mali sonuçları oldukça belirsiz
Fed Başkanı Powell: Ukrayna krizinin küresel ve ABD ekonomisi için mali sonuçları oldukça belirsiz
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun seyrine göre para politikasını sıkılaştırmayı hızlandırabileceklerini ifade etti. Ukrayna krizinin... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T02:14+0300
2022-03-17T02:14+0300
ekonomi
abd
faiz artırımı
jerome powell
ukrayna krizi
enflasyon
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.Toplantının başında Rusya'nın Ukrayna yönelik başlattığı askeri operasyona dikkat çeken Powell, "Küresel ekonomi ve ABD ekonomisi için mali ve ekonomik sonuçlar oldukça belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.Powell, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak bu hedefleri desteklemek için politika faizini 25 baz puan artırdıklarını, gelecek toplantıda bankanın bilançosunun boyutunu da küçültmeye başlamayı umduklarını ifade etti.Fed Başkanı Powell, "Ekonomi çok güçlü ve son derece sıkı bir iş gücü piyasası ve yüksek enflasyon zemininde, Komite, federal fon oranı için hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağını tahmin ediyor." dedi.Ukrayna krizinin ekonomik görünüm için aşağı yönlü bir risk oluşturduğuna işaret eden Powell, ancak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin "sağlam" bir büyüme öngörmeye devam ettiğini aktardı.'Yüksek enerji fiyatları enflasyonu artırıyor'Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini kaydeden Powell, "Arz kesintileri beklenenden daha büyük oldu ve daha uzun sürdü, burada ve yurt dışında virüs dalgaları tarafından şiddetlendi ve fiyat baskıları daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesine yayıldı." diye konuştu.Powell, yüksek enerji fiyatlarının da enflasyonu artırdığına dikkati çekerek "Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonundan kaynaklanan ham petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artış, burada kısa vadeli enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.Güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için yapabilecek en iyi şeyin uzun süreli bir genişlemeyi teşvik etmek olduğunu bildiklerini belirten Powell, bunun ancak fiyat istikrarı ortamında mümkün olduğunu ifade etti.'Enflasyonun beklenenden daha uzun sürmesi normal'Para politikası duruşundaki uygun sıkılaşma ile iş gücü piyasası güçlü kalırken enflasyonun yüzde 2'ye dönmesini beklediklerine işaret eden Powell, enflasyonun fiyat istikrarı hedefine dönmesinin önceden beklenenden daha uzun sürmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.Powell, Fed'in bilançosunun küçültülmesinin de para politikası duruşunu sıkılaştırılmasında önemli bir rol oynayacağını, faiz oranları ve bilanço ile ilgili kararlar alırken piyasalardaki ve ekonomideki daha geniş bağlamı dikkate alacaklarını, bankanın araçlarını finansal ve makroekonomik istikrarı desteklemek için kullanacağını aktardı.Artan küresel petrol ve emtia fiyatlarının doğrudan etkilerine ek olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve bununla ilgili gelişmelerin yurt dışındaki ekonomik faaliyeti kısıtlayabileceğine ve tedarik zincirlerini daha da bozabileceğine dikkati çeken Powell, bunun da ticaret ve diğer kanallar yoluyla ABD ekonomisini etkileyebileceğini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-merkez-bankasi-2018den-bu-yana-ilk-kez-faiz-artirimina-gitti-1054788673.html
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abd, faiz artırımı, jerome powell, ukrayna krizi, enflasyon

Fed Başkanı Powell: Ukrayna krizinin küresel ve ABD ekonomisi için mali sonuçları oldukça belirsiz

02:14 17.03.2022
© REUTERS / Brendan SmialowskiFed Başkanı Jerome Powell
Fed Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Brendan Smialowski
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun seyrine göre para politikasını sıkılaştırmayı hızlandırabileceklerini ifade etti. Ukrayna krizinin ekonomiye etkisiyle ilgili Powell, Küresel ekonomi ve ABD ekonomisi için mali ve ekonomik sonuçlar oldukça belirsiz" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında Rusya'nın Ukrayna yönelik başlattığı askeri operasyona dikkat çeken Powell, "Küresel ekonomi ve ABD ekonomisi için mali ve ekonomik sonuçlar oldukça belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.
Powell, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak bu hedefleri desteklemek için politika faizini 25 baz puan artırdıklarını, gelecek toplantıda bankanın bilançosunun boyutunu da küçültmeye başlamayı umduklarını ifade etti.
Fed Başkanı Powell, "Ekonomi çok güçlü ve son derece sıkı bir iş gücü piyasası ve yüksek enflasyon zemininde, Komite, federal fon oranı için hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağını tahmin ediyor." dedi.

Ukrayna krizinin ekonomik görünüm için aşağı yönlü bir risk oluşturduğuna işaret eden Powell, ancak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin "sağlam" bir büyüme öngörmeye devam ettiğini aktardı.

'Yüksek enerji fiyatları enflasyonu artırıyor'

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini kaydeden Powell, "Arz kesintileri beklenenden daha büyük oldu ve daha uzun sürdü, burada ve yurt dışında virüs dalgaları tarafından şiddetlendi ve fiyat baskıları daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesine yayıldı." diye konuştu.
Powell, yüksek enerji fiyatlarının da enflasyonu artırdığına dikkati çekerek "Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonundan kaynaklanan ham petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artış, burada kısa vadeli enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için yapabilecek en iyi şeyin uzun süreli bir genişlemeyi teşvik etmek olduğunu bildiklerini belirten Powell, bunun ancak fiyat istikrarı ortamında mümkün olduğunu ifade etti.

'Enflasyonun beklenenden daha uzun sürmesi normal'

Para politikası duruşundaki uygun sıkılaşma ile iş gücü piyasası güçlü kalırken enflasyonun yüzde 2'ye dönmesini beklediklerine işaret eden Powell, enflasyonun fiyat istikrarı hedefine dönmesinin önceden beklenenden daha uzun sürmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.
Powell, Fed'in bilançosunun küçültülmesinin de para politikası duruşunu sıkılaştırılmasında önemli bir rol oynayacağını, faiz oranları ve bilanço ile ilgili kararlar alırken piyasalardaki ve ekonomideki daha geniş bağlamı dikkate alacaklarını, bankanın araçlarını finansal ve makroekonomik istikrarı desteklemek için kullanacağını aktardı.

Artan küresel petrol ve emtia fiyatlarının doğrudan etkilerine ek olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve bununla ilgili gelişmelerin yurt dışındaki ekonomik faaliyeti kısıtlayabileceğine ve tedarik zincirlerini daha da bozabileceğine dikkati çeken Powell, bunun da ticaret ve diğer kanallar yoluyla ABD ekonomisini etkileyebileceğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
EKONOMİ
ABD Merkez Bankası, 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitti
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