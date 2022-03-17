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Fenerbahçe Başkanı Koç: 6 ay sonra muhtemelen yabancı bir hocayla çalışacağız
Fenerbahçe Başkanı Koç: 6 ay sonra muhtemelen yabancı bir hocayla çalışacağız
Fenerbahçe genç yıldızlarıyla sözleşme imzaladı. Törende konuşan başkan Ali Koç, teknik direktör sorusuna yanıt verdi. Koç, sözleşmesi sona erecek olan kaleci... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T19:20+0300
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fenerbahçe
spor
ali koç
teknik direktör
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Fenerbahçe kulübü genç futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan genç futbolcular mutluluklarını dile getirdiler.Ülker Stadı'ndaki imza töreninde konuşan başkan Ali Koç, gençlik planlamasının önemine değindi.Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:‘İsmail Kartal hiç para pul konuşmadan sıkıntılı bir dönemde takımı aldı’‘Berke Özer ile yollar ayrılıyor’
https://tr.sputniknews.com/20220316/fenerbahce-6-genc-futbolcusuyla-sozlesme-imzaliyor-1054779459.html
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fenerbahçe, ali koç, teknik direktör

Fenerbahçe Başkanı Koç: 6 ay sonra muhtemelen yabancı bir hocayla çalışacağız

19:20 17.03.2022 (güncellendi: 19:27 17.03.2022)
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Fenerbahçe genç yıldızlarıyla sözleşme imzaladı. Törende konuşan başkan Ali Koç, teknik direktör sorusuna yanıt verdi. Koç, sözleşmesi sona erecek olan kaleci Berke Özer ile yolların ayrılacağını söyledi.
Fenerbahçe kulübü genç futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan genç futbolcular mutluluklarını dile getirdiler.
Ülker Stadı'ndaki imza töreninde konuşan başkan Ali Koç, gençlik planlamasının önemine değindi.
Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Birkaç gün evvel buradaydık. Kaygı verici konular için buradaydık. Bugün kulübümüzün yarınlarını dizayn edecek güzel, mutlu, pozitif bir konu için bir araya geldik. Bizim amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak ve ihracatçı bir kulüp olmak. Yetiştirmek ve ihraç etmek. Gençleşme operasyonuyla birlikte, Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlarda da ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerekiyor.
Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ve rakiplerimizin de buna dahil, 2-2.5-3 sahayla sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Bizim 1 tanesi çim saha. Her bakımdan yetersiz. Buna rağmen altyapı kadroları iyi işler çıkarıyorlar. Bizim için tüm oyuncularımız değerli. Akademi konusunda planlarımız var ve çok ciddi adım attık. Amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak. Özkaynak ve ihracatçı bir kulüp olmak çok önemli. Türkiye, 30 yaş üstü oyunculara en çok süre veren ülke. 22 yaş altına en az süre veren de Türkiye."
Fenerbahçe'ye dair bir söz vardır, 'Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden' diye. Biz bugün bu çocuklarımızla imzayı atıyoruz. İsmail hocamız ve teknik kadromuz, Vitor Pereira için de aynısını söyleyebilirim, gençlere farklı bakıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Genç oyuncularımızı korumamız lazım. Bir günde yıldız, bir günde en başarısız insan olabiliyorsun ülkemizde.
Bu arkadaşlar başarılı oldukça, bu gibi arkadaşlarımızdan dahası Fenerbahçe'ye gelmeye başlayacak. U21 şampiyon kadromuzdan, bir kişi takımımıza hizmet edemedi. Merih Demiral'lı kadrodan bahsediyorum. Ne hikmetse. Biz gençlere farklı yaklaşıyoruz.

‘İsmail Kartal hiç para pul konuşmadan sıkıntılı bir dönemde takımı aldı’

İsmail Kartal hiç para pul konuşmadan, sıkıntılı bir dönemde takımı aldı. İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir. 6 ay sonra çok büyük ihtimalle yabancı bir hocayla çalışacağız.

‘Berke Özer ile yollar ayrılıyor’

Serdar Aziz ile görüşmelere yeni başladık. İnşallah onunla da istediğimiz noktaya geliriz. Serdar Aziz, bana göre Türkiye'deki en iyi yerli stoperlerden biri belki de en iyisi. Altay, benim Fenerbahçe'de görmek istediğim profil. Kendini hep geliştiriyor. Hem fiziken hem de mental olarak. Dersler alıyor. Ciddi. Fenerbahçe'yi benimsemiş, o formayı taşımanın sorumluluğuna hakim. Lider karakterli bir oyuncumuz.
Her iki tarafın da hayrı için Berke Özer ile seneye birlikte olmama kararı verdik."
Fenerbahçe arma, forma, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
SPOR
Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalıyor
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