Fenerbahçe Başkanı Koç: 6 ay sonra muhtemelen yabancı bir hocayla çalışacağız

"Birkaç gün evvel buradaydık. Kaygı verici konular için buradaydık. Bugün kulübümüzün yarınlarını dizayn edecek güzel, mutlu, pozitif bir konu için bir araya geldik. Bizim amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak ve ihracatçı bir kulüp olmak. Yetiştirmek ve ihraç etmek. Gençleşme operasyonuyla birlikte, Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlarda da ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerekiyor. "Birkaç gün evvel buradaydık. Kaygı verici konular için buradaydık. Bugün kulübümüzün yarınlarını dizayn edecek güzel, mutlu, pozitif bir konu için bir araya geldik. Bizim amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak ve ihracatçı bir kulüp olmak. Yetiştirmek ve ihraç etmek. Gençleşme operasyonuyla birlikte, Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlarda da ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerekiyor.

Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ve rakiplerimizin de buna dahil, 2-2.5-3 sahayla sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Bizim 1 tanesi çim saha. Her bakımdan yetersiz. Buna rağmen altyapı kadroları iyi işler çıkarıyorlar. Bizim için tüm oyuncularımız değerli. Akademi konusunda planlarımız var ve çok ciddi adım attık. Amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak. Özkaynak ve ihracatçı bir kulüp olmak çok önemli. Türkiye, 30 yaş üstü oyunculara en çok süre veren ülke. 22 yaş altına en az süre veren de Türkiye." Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ve rakiplerimizin de buna dahil, 2-2.5-3 sahayla sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Bizim 1 tanesi çim saha. Her bakımdan yetersiz. Buna rağmen altyapı kadroları iyi işler çıkarıyorlar. Bizim için tüm oyuncularımız değerli. Akademi konusunda planlarımız var ve çok ciddi adım attık. Amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak. Özkaynak ve ihracatçı bir kulüp olmak çok önemli. Türkiye, 30 yaş üstü oyunculara en çok süre veren ülke. 22 yaş altına en az süre veren de Türkiye."

Fenerbahçe'ye dair bir söz vardır, 'Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden' diye. Biz bugün bu çocuklarımızla imzayı atıyoruz. İsmail hocamız ve teknik kadromuz, Vitor Pereira için de aynısını söyleyebilirim, gençlere farklı bakıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Genç oyuncularımızı korumamız lazım. Bir günde yıldız, bir günde en başarısız insan olabiliyorsun ülkemizde. Fenerbahçe'ye dair bir söz vardır, 'Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden' diye. Biz bugün bu çocuklarımızla imzayı atıyoruz. İsmail hocamız ve teknik kadromuz, Vitor Pereira için de aynısını söyleyebilirim, gençlere farklı bakıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Genç oyuncularımızı korumamız lazım. Bir günde yıldız, bir günde en başarısız insan olabiliyorsun ülkemizde.