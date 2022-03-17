https://tr.sputniknews.com/20220317/fuhus-sebekesinin-parolasi-desifre-oldu-kizlarimiz-temizlik-yapmak-icin-hazir-1054824248.html

Fuhuş şebekesinin parolası deşifre oldu: 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır'

Fuhuş şebekesinin parolası deşifre oldu: 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır'

Muğla'da yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T18:57+0300

2022-03-17T18:57+0300

2022-03-17T19:04+0300

fuhuş

türkiye

muğla

şifre

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Menteşe ile Ula ilçelerinde yardıma muhtaç 19 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı istihbaratına ulaştı.'Temizliğimizden memnun kalacaksınız'3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 14 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda H.C. isimli kadın ile eşi H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., gözaltına alındı. H.C.'nin teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır', 'Temizliğimizden memnun kalacaksınız', diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi.Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., tutuklandı, H.C., isimli kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 19 kadın polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220221/kataloglu-fuhus-cetesine-operasyon-3-supheli-tutuklandi-1054069502.html

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