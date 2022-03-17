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Fuhuş şebekesinin parolası deşifre oldu: 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır'
Fuhuş şebekesinin parolası deşifre oldu: 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır'
Muğla'da yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T18:57+0300
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Menteşe ile Ula ilçelerinde yardıma muhtaç 19 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı istihbaratına ulaştı.'Temizliğimizden memnun kalacaksınız'3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 14 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda H.C. isimli kadın ile eşi H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., gözaltına alındı. H.C.'nin teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır', 'Temizliğimizden memnun kalacaksınız', diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi.Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., tutuklandı, H.C., isimli kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 19 kadın polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/kataloglu-fuhus-cetesine-operasyon-3-supheli-tutuklandi-1054069502.html
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fuhuş, muğla, şifre

Fuhuş şebekesinin parolası deşifre oldu: 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır'

18:57 17.03.2022 (güncellendi: 19:04 17.03.2022)
© DHAMuğla, Fuhuş şebekesi
Muğla, Fuhuş şebekesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
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Muğla'da yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara, 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır' diyerek şifreli bilgi verdiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Menteşe ile Ula ilçelerinde yardıma muhtaç 19 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı istihbaratına ulaştı.

'Temizliğimizden memnun kalacaksınız'

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 14 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda H.C. isimli kadın ile eşi H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., gözaltına alındı. H.C.'nin teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır', 'Temizliğimizden memnun kalacaksınız', diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi.
Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., tutuklandı, H.C., isimli kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 19 kadın polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 3 şüpheli̇ tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
TÜRKİYE
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 3 şüpheli̇ tutuklandı
21 Şubat, 11:28
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