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Galatasaraylı taraftarlar Barcelona'nın konakladığı otelin önünde havai fişek patlattı
Galatasaraylı taraftarlar Barcelona'nın konakladığı otelin önünde havai fişek patlattı
Galatasaray taraftarları bu akşam oynanacak maç öncesi Barcelona kafilesinin kaldığı otelde havai fişek patlattı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T15:13+0300
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havai fişek
barcelona
galatasaray
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Karşılaşma öncesi Galatasaraylı bir grup taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı otelin önünde tezahüratlar yaptı ve havai fişek patlattı.O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Galatasaray ile Barcelona bu akşam 20.45'te NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220316/barcelona-galatasaray-maci-icin-istanbula-geldi-1054776192.html
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havai fişek, barcelona, galatasaray

Galatasaraylı taraftarlar Barcelona'nın konakladığı otelin önünde havai fişek patlattı

15:13 17.03.2022 (güncellendi: 15:44 17.03.2022)
© TwitterGalatasaray taraftarlardan Barcelona'nın konakladığı otelinin önünde havai fişek
Galatasaray taraftarlardan Barcelona'nın konakladığı otelinin önünde havai fişek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Twitter
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Galatasaray taraftarları bu akşam oynanacak maç öncesi Barcelona kafilesinin kaldığı otelde havai fişek patlattı.
Karşılaşma öncesi Galatasaraylı bir grup taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı otelin önünde tezahüratlar yaptı ve havai fişek patlattı.
O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Galatasaray ile Barcelona bu akşam 20.45'te NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
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Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi
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