https://tr.sputniknews.com/20220317/galatasarayli-taraftarlar-barcelonanin-konakladigi-otelinin-onunde-havai-fisek-patlatti-1054815214.html

Galatasaraylı taraftarlar Barcelona'nın konakladığı otelin önünde havai fişek patlattı

Galatasaraylı taraftarlar Barcelona'nın konakladığı otelin önünde havai fişek patlattı

Galatasaray taraftarları bu akşam oynanacak maç öncesi Barcelona kafilesinin kaldığı otelde havai fişek patlattı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

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havai fişek

barcelona

galatasaray

spor

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Karşılaşma öncesi Galatasaraylı bir grup taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı otelin önünde tezahüratlar yaptı ve havai fişek patlattı.O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Galatasaray ile Barcelona bu akşam 20.45'te NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

https://tr.sputniknews.com/20220316/barcelona-galatasaray-maci-icin-istanbula-geldi-1054776192.html

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havai fişek, barcelona, galatasaray