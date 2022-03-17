https://tr.sputniknews.com/20220317/galatasarayli-taraftarlar-barcelonanin-konakladigi-otelinin-onunde-havai-fisek-patlatti-1054815214.html
Galatasaraylı taraftarlar Barcelona'nın konakladığı otelin önünde havai fişek patlattı
Galatasaraylı taraftarlar Barcelona'nın konakladığı otelin önünde havai fişek patlattı
Galatasaray taraftarları bu akşam oynanacak maç öncesi Barcelona kafilesinin kaldığı otelde havai fişek patlattı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T15:13+0300
2022-03-17T15:13+0300
2022-03-17T15:44+0300
havai fişek
barcelona
galatasaray
spor
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Karşılaşma öncesi Galatasaraylı bir grup taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı otelin önünde tezahüratlar yaptı ve havai fişek patlattı.O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Galatasaray ile Barcelona bu akşam 20.45'te NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220316/barcelona-galatasaray-maci-icin-istanbula-geldi-1054776192.html
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havai fişek, barcelona, galatasaray
Galatasaraylı taraftarlar Barcelona'nın konakladığı otelin önünde havai fişek patlattı
15:13 17.03.2022 (güncellendi: 15:44 17.03.2022) Abone ol
Galatasaray taraftarları bu akşam oynanacak maç öncesi Barcelona kafilesinin kaldığı otelde havai fişek patlattı.
Karşılaşma öncesi Galatasaraylı bir grup taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı otelin önünde tezahüratlar yaptı ve havai fişek patlattı.
O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Galatasaray ile Barcelona bu akşam 20.45'te NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.