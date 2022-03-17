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https://tr.sputniknews.com/20220317/ganadaki-uluslararasi-havalimaninin-elektrigi-borc-nedeniyle-kesildi-1054793273.html
Gana'daki uluslararası havalimanının elektriği borç nedeniyle kesildi
Gana'daki uluslararası havalimanının elektriği borç nedeniyle kesildi
Gana Elektrik Şirketi, ülkedeki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın elektriğini borçları nedeniyle kestiğini bildirdi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T00:41+0300
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dünya
gana
havalimanı
elektrik kesintisi
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Gana Elektrik Şirketi yetkilisi Nene Shadrack Mase, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın 49 milyon cedis (6.5 milyon dolar) borcu olduğunu kaydetti.Mase, borcun şirketin operasyonlarını etkilediğini, bu nedenle Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın elektriğini borçları nedeniyle kestiklerini belirtti.Havalimanı yönetiminden, borcun yüzde 50'sini ödemelerini beklediğini aktaran Mase, sadece 1 milyon cedi (131 bin dolar) ödendiğini ifade etti.
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gana, havalimanı, elektrik kesintisi

Gana'daki uluslararası havalimanının elektriği borç nedeniyle kesildi

00:41 17.03.2022
© AFP 2022 / NIPAH DENNISThe Kotoka International Airport
The Kotoka International Airport - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / NIPAH DENNIS
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Gana Elektrik Şirketi, ülkedeki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın elektriğini borçları nedeniyle kestiğini bildirdi.
Gana Elektrik Şirketi yetkilisi Nene Shadrack Mase, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın 49 milyon cedis (6.5 milyon dolar) borcu olduğunu kaydetti.
Mase, borcun şirketin operasyonlarını etkilediğini, bu nedenle Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın elektriğini borçları nedeniyle kestiklerini belirtti.
Havalimanı yönetiminden, borcun yüzde 50'sini ödemelerini beklediğini aktaran Mase, sadece 1 milyon cedi (131 bin dolar) ödendiğini ifade etti.
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