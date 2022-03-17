https://tr.sputniknews.com/20220317/ganadaki-uluslararasi-havalimaninin-elektrigi-borc-nedeniyle-kesildi-1054793273.html
Gana'daki uluslararası havalimanının elektriği borç nedeniyle kesildi
Gana'daki uluslararası havalimanının elektriği borç nedeniyle kesildi
Gana Elektrik Şirketi, ülkedeki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın elektriğini borçları nedeniyle kestiğini bildirdi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T00:41+0300
2022-03-17T00:41+0300
2022-03-17T00:41+0300
dünya
gana
havalimanı
elektrik kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054793270_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5760114d7847b5fd5956123cc2a0b135.jpg
Gana Elektrik Şirketi yetkilisi Nene Shadrack Mase, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın 49 milyon cedis (6.5 milyon dolar) borcu olduğunu kaydetti.Mase, borcun şirketin operasyonlarını etkilediğini, bu nedenle Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın elektriğini borçları nedeniyle kestiklerini belirtti.Havalimanı yönetiminden, borcun yüzde 50'sini ödemelerini beklediğini aktaran Mase, sadece 1 milyon cedi (131 bin dolar) ödendiğini ifade etti.
gana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054793270_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d4046582274ac559e6c8e9f04aa9bad0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gana, havalimanı, elektrik kesintisi
Gana'daki uluslararası havalimanının elektriği borç nedeniyle kesildi
Abone ol
Gana Elektrik Şirketi, ülkedeki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın elektriğini borçları nedeniyle kestiğini bildirdi.
Gana Elektrik Şirketi yetkilisi Nene Shadrack Mase, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın 49 milyon cedis (6.5 milyon dolar) borcu olduğunu kaydetti.
Mase, borcun şirketin operasyonlarını etkilediğini, bu nedenle Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın elektriğini borçları nedeniyle kestiklerini belirtti.
Havalimanı yönetiminden, borcun yüzde 50'sini ödemelerini beklediğini aktaran Mase, sadece 1 milyon cedi (131 bin dolar) ödendiğini ifade etti.