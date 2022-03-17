https://tr.sputniknews.com/20220317/gazeteci-sozbir-faiz-artisi-olmayacak-enflasyonun-tepe-yapmasi-bekleniyor-1054803478.html

Gazeteci Sözbir: Faiz artışı olmayacak, enflasyonun tepe yapması bekleniyor

Gazeteci Sözbir: Faiz artışı olmayacak, enflasyonun tepe yapması bekleniyor

Borsatek.com Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sözbir, “Faiz artışıyla enflasyondaki düşüşün kesilmesi lazım ama mümkün görünmüyor. Para politikasını yönetenlerin... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T11:32+0300

2022-03-17T11:32+0300

2022-03-17T11:32+0300

anlat bana

türkiye

tcmb

faiz

karar

fed

kenan sözbir

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Gazeteci Sözbir: Faiz artışı olmayacak, enflasyonun tepe yapması bekleniyor 16.03.2022 ANLAT BANA Gazeteci Sözbir: Faiz artışı olmayacak, enflasyonun tepe yapması bekleniyor 16.03.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında borsatek.com Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sözbir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararları öncesi ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.Yarın toplanacak Merkez Bankası para politikası öncesi tahminler yapan Sözbir, “Yarın faiz artışı olmayacak gibi görünüyor. Dizginleyemediğimiz Türk Lirası’ndaki değer kaybını göz önünde bulundurduğumuzda, faiz artışıyla düşüşün kesilmesi lazım ama mümkün görünmüyor. Para politikasını yönetenlerin deklare ettikleri bir program var ve buna göre yarın faiz artışı olmayacak diyebilirim” dedi.Faiz değişimi konusunda ‘pas geçileceği’ yönünde öngörüde bulunan Sözbir, piyasanın da bu yönde düşündüğünü belirterek, “2022’nin ilk çeyreğinde ‘bekle gör’ politikasının izleneceği söylenmişti. ABD’nin bilanço ve faiz tavrı değişiyor olabilir. Hatta enerji ve hammade fiyatlarında beklenmeyen değişimler oldu. Bunlara bakılarak bir değişim olabilir mi; bilemiyorum ama temel beklenti pas geçileceği yönünde. Şu anki tabloya baktığımızda, 6 aylık ekonomi politikasının iflas ettiği görülüyor. Faiz artırımı için 3-4 ay var. Enflasyonun tepe yapmasını bekliyorlar. O arada böyle bir şey olabilir. Pazartesi günü yeni uygulanan KKM’nin (Kur Korumalı Mevduat) ilk ödemeleri yapılacak. Bakanın açıklamasına göre 12 milyar TL civarında hazineye yük getirdiği söyleniyor ama maliyeti çok daha fazla görünüyor” ifadelerini kullandı.Sözbir, faiz-enflasyon denklemini analiz ederken, yakın geçmişte yaşananları anımsatarak, “Kısaca hikâyeyi hatırlayalım. 2008 krizinde küresel ekonomi daralmaya başlayınca ekonomiyi canlandırabilmek için piyasaya para verdiler, faizleri düşürdüler. Şimdi bu doğal olarak büyümeyi sağladı ama enflasyonu da canlandırdı. Bir miktar da, pandemi, jeopolitik gerginlikler vb. kontrol edemeyecekleri olaylarla birlikte hedeflediklerinin çok üstünde bir enflasyonla karşılaştılar. İşte şimdi bunu aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Faiz artırımının temel nedeni bu. Dünyaya etkisi ne olur bunun? Sadece FED’in faiz arıtımı etkisi değil bu; bir de bilanço büyüklüğü var. Faizi artırdığınız zaman, doğal olarak talep de artar. Bir puan artırırsa dolar endeksi uçar, gider” şeklinde konuştu.Ekonomistler Merkez Bankası’nın 'süper bono' enstrümanını devreye alacağı iddiasını değerlendiren Sözbir, “Daha önce Çiller döneminde tanışmıştık. Kriz sonrasında ekonomide şok önlemlere ihtiyaç var ve ondan sonra devamının da yapılması lazım. Bence olmalı. Sadece şok önlemler süper bono değildir, ama bunun kısa vadeli olması gerekir. Başka şeylerle ikame edilmeli, ancak o zaman kötüye gidiş engellenebilir” dedi.

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2022

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