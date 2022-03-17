https://tr.sputniknews.com/20220317/hirsizlik-icin-girdigi-apartmanin-2nci-katindan-atladi-oldu-1054795222.html
Hırsızlık için girdiği apartmanın 2. katından atladı, hayatını kaybetti
Hırsızlık için girdiği apartmanın 2. katından atladı, hayatını kaybetti
İzmir'de 5 katlı bir apartmana, saat 15.00 sıralarında şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Fatih Ç... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T02:48+0300
2022-03-17T02:48+0300
2022-03-17T02:49+0300
türkiye
izmir
karşıyaka
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Tersane Mahallesi 1675 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana, saat 15.00 sıralarında şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı.İhbar üzerine, söz konusu apartmana polis ekipleri sevk edildi.Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Fatih Ç., iddiaya göre, hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden atladı.Beton zemine düşen Fatih Ç., hareketsiz şekilde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatih Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Ç.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_b9e5037858eea76d06149707487e1abc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, karşıyaka, hırsızlık
Hırsızlık için girdiği apartmanın 2. katından atladı, hayatını kaybetti
02:48 17.03.2022 (güncellendi: 02:49 17.03.2022) Abone ol
İzmir'de 5 katlı bir apartmana, saat 15.00 sıralarında şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Fatih Ç., iddiaya göre, hırsızlık için girdiği apartmanın 2.katındaki dairenin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Tersane Mahallesi 1675 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana, saat 15.00 sıralarında şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine, söz konusu apartmana polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Fatih Ç., iddiaya göre, hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden atladı.
Beton zemine düşen Fatih Ç., hareketsiz şekilde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatih Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Ç.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.