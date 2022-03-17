https://tr.sputniknews.com/20220317/hirsizlik-icin-girdigi-apartmanin-2nci-katindan-atladi-oldu-1054795222.html

Hırsızlık için girdiği apartmanın 2. katından atladı, hayatını kaybetti

Hırsızlık için girdiği apartmanın 2. katından atladı, hayatını kaybetti

İzmir'de 5 katlı bir apartmana, saat 15.00 sıralarında şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Fatih Ç... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T02:48+0300

2022-03-17T02:48+0300

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türkiye

izmir

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hırsızlık

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İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Tersane Mahallesi 1675 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana, saat 15.00 sıralarında şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı.İhbar üzerine, söz konusu apartmana polis ekipleri sevk edildi.Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Fatih Ç., iddiaya göre, hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden atladı.Beton zemine düşen Fatih Ç., hareketsiz şekilde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatih Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Ç.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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izmir, karşıyaka, hırsızlık