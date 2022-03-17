https://tr.sputniknews.com/20220317/iett-genel-mudurunden-zam-aciklamasi-yuzde-50nin-altinda-olacagini-dusunmuyorum-1054815723.html

İETT Genel Müdürü'nden 'zam' açıklaması: Yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum

İETT Genel Müdürü'nden 'zam' açıklaması: Yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum

İETT Genel Müdürü Bilgili, İstanbul'da son dönemde gündeme gelen toplu ulaşıma zam talebine ilişkin, "Yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum"... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T15:21+0300

2022-03-17T15:21+0300

2022-03-17T15:24+0300

türkiye

iett

zam

otobüs

toplu ulaşım

artış

fiyat

akbil

istanbul

ibb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054815655_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_4fb60f2da363f51a2184f6e8fffa604a.jpg

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili’ye "Toplu ulaşıma zam yapılacak mı?" diye soruldu. Bilgili, "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME’de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220317/istanbulda-otobus-minibus-ve-serviscilerden-zam-talebi-1054808868.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iett, zam, otobüs, toplu ulaşım, artış, fiyat, akbil, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)