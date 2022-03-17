https://tr.sputniknews.com/20220317/iett-genel-mudurunden-zam-aciklamasi-yuzde-50nin-altinda-olacagini-dusunmuyorum-1054815723.html
İETT Genel Müdürü'nden 'zam' açıklaması: Yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum
İETT Genel Müdürü'nden 'zam' açıklaması: Yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum
İETT Genel Müdürü Bilgili, İstanbul'da son dönemde gündeme gelen toplu ulaşıma zam talebine ilişkin, "Yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum"... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T15:21+0300
2022-03-17T15:21+0300
2022-03-17T15:24+0300
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otobüs
toplu ulaşım
artış
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İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili’ye "Toplu ulaşıma zam yapılacak mı?" diye soruldu. Bilgili, "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME’de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/istanbulda-otobus-minibus-ve-serviscilerden-zam-talebi-1054808868.html
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iett, zam, otobüs, toplu ulaşım, artış, fiyat, akbil, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İETT Genel Müdürü'nden 'zam' açıklaması: Yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum
15:21 17.03.2022 (güncellendi: 15:24 17.03.2022) Abone ol
İETT Genel Müdürü Bilgili, İstanbul'da son dönemde gündeme gelen toplu ulaşıma zam talebine ilişkin, "Yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili’ye "Toplu ulaşıma zam yapılacak mı?" diye soruldu.
Bilgili, "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME’de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.