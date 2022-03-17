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İETT'nin 235 milyon lira iç borçlanma teklifi kabul edildi
İETT'nin 235 milyon lira iç borçlanma teklifi kabul edildi
İBB Meclisi'nde, İETT'nin 235 milyon lira tutarındaki iç borçlanma teklifi kabul edildi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T01:01+0300
2022-03-17T01:01+0300
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İBB Meclis toplantısı 3. birleşimi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.Meclis toplantısında, 2022 bütçesinde yer alan "Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması" tablosuna göre İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) 235 milyon lira iç borçlanma yapabilmesi teklifi ele alındı.Komisyon raporunda İETT'nin iç borçlanma yapabilmesinin Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre uygun olduğu belirtildi. Mecliste oylamaya sunulan iç borçlanma teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Raporda yer alan 25. maddede Eyüpsultan Belediyesinin 705 milyon liralık "ek ödenek" talebi de oy birliğiyle kabul gördü.AK Parti İBB Meclis Üyesi Ercan Kader, İBB ve iştiraklerinde kanuna aykırı şekilde işten çıkarmalar yapıldığını ve 23 kez soru önergesi verilmesine karşın cevap alınamadığını dile getirdi. Kader, seçimden bu güne kadar kaç personelin işten çıkarıldığına yönelik soru önergesi verdi.İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise yönetimi devralmalarından bu yana 22 bin kişinin işe alındığını belirterek, şöyle devam etti:"Bunlardan 11 bini eski taşeron çalışan. KYK dolayısıyla kadroya alındılar, yeni giriş olarak gözüküyorlar. 567 açıktan atamamız, 267 naklen yayın, askerden dönüş yapan 178 kişi var. Bu güne kadar 16 bin 161 kişi işten çıkmış. 4 bin 135'i emekli olmuş. 3 bin 561 kişi yaptığı işin sona ermesi nedeniyle çıkmış. Askere gittiği için çıkan 417 kişi var. Hayatını kaybeden 245 kişi var. 78 kişi evlilik dolayısıyla, 175 kişi naklen gitmiş. İşçinin kendi istifası 3 bin 357. İşveren tarafından çıkarılan da 3 bin 594 kişi. Bunların da çeşitli gerekçeleri var."
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ibb, iett, borç

İETT'nin 235 milyon lira iç borçlanma teklifi kabul edildi

01:01 17.03.2022
© AAİETT
İETT - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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İBB Meclisi'nde, İETT'nin 235 milyon lira tutarındaki iç borçlanma teklifi kabul edildi.
İBB Meclis toplantısı 3. birleşimi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Meclis toplantısında, 2022 bütçesinde yer alan "Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması" tablosuna göre İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) 235 milyon lira iç borçlanma yapabilmesi teklifi ele alındı.

Komisyon raporunda İETT'nin iç borçlanma yapabilmesinin Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre uygun olduğu belirtildi. Mecliste oylamaya sunulan iç borçlanma teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Raporda yer alan 25. maddede Eyüpsultan Belediyesinin 705 milyon liralık "ek ödenek" talebi de oy birliğiyle kabul gördü.
AK Parti İBB Meclis Üyesi Ercan Kader, İBB ve iştiraklerinde kanuna aykırı şekilde işten çıkarmalar yapıldığını ve 23 kez soru önergesi verilmesine karşın cevap alınamadığını dile getirdi. Kader, seçimden bu güne kadar kaç personelin işten çıkarıldığına yönelik soru önergesi verdi.
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise yönetimi devralmalarından bu yana 22 bin kişinin işe alındığını belirterek, şöyle devam etti:
"Bunlardan 11 bini eski taşeron çalışan. KYK dolayısıyla kadroya alındılar, yeni giriş olarak gözüküyorlar. 567 açıktan atamamız, 267 naklen yayın, askerden dönüş yapan 178 kişi var. Bu güne kadar 16 bin 161 kişi işten çıkmış. 4 bin 135'i emekli olmuş. 3 bin 561 kişi yaptığı işin sona ermesi nedeniyle çıkmış. Askere gittiği için çıkan 417 kişi var. Hayatını kaybeden 245 kişi var. 78 kişi evlilik dolayısıyla, 175 kişi naklen gitmiş. İşçinin kendi istifası 3 bin 357. İşveren tarafından çıkarılan da 3 bin 594 kişi. Bunların da çeşitli gerekçeleri var."
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