https://tr.sputniknews.com/20220317/ikby-iranin-erbile-attigi-fuzeler-savas-fuzesi-1054815358.html

IKBY: İran’ın Erbil’e attığı füzeler savaş füzesi

IKBY: İran’ın Erbil’e attığı füzeler savaş füzesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, İran’ın Erbil’e düzenlediği saldırıda savaş füzeleri kullandığını söyledi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T15:25+0300

2022-03-17T15:25+0300

2022-03-17T15:25+0300

dünya

füze

irak kürt bölgesel yönetimi

iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054676774_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d2bff471ffd87f05134383dbe8eb7d57.jpg

Başkent Bağdat'a gelen Ahmed, Erbil'e yönelik 13 Mart'taki füzeli saldırıların ardından Irak Meclisinde kurulan "Gerçekleri Araştırma Komisyonu"nun konuğu oldu.Yerel basındaki haberlere göre, Ahmed, komisyon üyelerini bilgilendirme toplantısında, "Erbil saldırısı Irak’ın egemenliğiyle iyi komşuluk ilişkisi ve anlaşmalara saldırıdır. Irak Meclisinin bizimle dayanışmasından memnuniyet duyuyoruz. Maalesef saldırıda kullanılan füzeler sınırı aşan ve ancak savaşlarda kullanılan füzelerdi." dedi.İran tarafından saldırı öncesi Erbil’e haber verilmediğini kaydeden Ahmed, saldırıların hedefinin sivil yerleşim yerleri olduğunu dile getirdi.Aynı zamanda Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) Irak Cumhurbaşkanı adayı olan Ahmed, saldırıyla ilgili Erbil’e gelip gerçekleri araştırmak isteyen uluslararası taraflar ve İran’a da kapılarının açık olduğunu belirtti.İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmiştiIKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını ve füzelerin kentte ABD Konsolosluğu civarındaki bir mahalleyi hedef aldığını duyurmuştu.Erbil'e yönelik saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. Devrim Muhafızlarının açıklamasında, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.​​​​​​​

https://tr.sputniknews.com/20220314/irakta-erbil-saldirisini-arastirmak-uzere-sorusturma-ekibi-olusturulacak-1054714227.html

irak kürt bölgesel yönetimi

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

füze, irak kürt bölgesel yönetimi, iran