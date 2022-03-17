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https://tr.sputniknews.com/20220317/ikby-iranin-erbile-attigi-fuzeler-savas-fuzesi-1054815358.html
IKBY: İran’ın Erbil’e attığı füzeler savaş füzesi
IKBY: İran’ın Erbil’e attığı füzeler savaş füzesi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, İran’ın Erbil’e düzenlediği saldırıda savaş füzeleri kullandığını söyledi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T15:25+0300
2022-03-17T15:25+0300
dünya
füze
irak kürt bölgesel yönetimi
iran
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Başkent Bağdat'a gelen Ahmed, Erbil'e yönelik 13 Mart'taki füzeli saldırıların ardından Irak Meclisinde kurulan "Gerçekleri Araştırma Komisyonu"nun konuğu oldu.Yerel basındaki haberlere göre, Ahmed, komisyon üyelerini bilgilendirme toplantısında, "Erbil saldırısı Irak’ın egemenliğiyle iyi komşuluk ilişkisi ve anlaşmalara saldırıdır. Irak Meclisinin bizimle dayanışmasından memnuniyet duyuyoruz. Maalesef saldırıda kullanılan füzeler sınırı aşan ve ancak savaşlarda kullanılan füzelerdi." dedi.İran tarafından saldırı öncesi Erbil’e haber verilmediğini kaydeden Ahmed, saldırıların hedefinin sivil yerleşim yerleri olduğunu dile getirdi.Aynı zamanda Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) Irak Cumhurbaşkanı adayı olan Ahmed, saldırıyla ilgili Erbil’e gelip gerçekleri araştırmak isteyen uluslararası taraflar ve İran’a da kapılarının açık olduğunu belirtti.İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmiştiIKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını ve füzelerin kentte ABD Konsolosluğu civarındaki bir mahalleyi hedef aldığını duyurmuştu.Erbil'e yönelik saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. Devrim Muhafızlarının açıklamasında, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.​​​​​​​
https://tr.sputniknews.com/20220314/irakta-erbil-saldirisini-arastirmak-uzere-sorusturma-ekibi-olusturulacak-1054714227.html
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füze, irak kürt bölgesel yönetimi, iran

IKBY: İran’ın Erbil’e attığı füzeler savaş füzesi

15:25 17.03.2022
© AAErbil - Füze Saldırısı
Erbil - Füze Saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, İran’ın Erbil’e düzenlediği saldırıda savaş füzeleri kullandığını söyledi.
Başkent Bağdat'a gelen Ahmed, Erbil'e yönelik 13 Mart'taki füzeli saldırıların ardından Irak Meclisinde kurulan "Gerçekleri Araştırma Komisyonu"nun konuğu oldu.
Yerel basındaki haberlere göre, Ahmed, komisyon üyelerini bilgilendirme toplantısında, "Erbil saldırısı Irak’ın egemenliğiyle iyi komşuluk ilişkisi ve anlaşmalara saldırıdır. Irak Meclisinin bizimle dayanışmasından memnuniyet duyuyoruz. Maalesef saldırıda kullanılan füzeler sınırı aşan ve ancak savaşlarda kullanılan füzelerdi." dedi.
İran tarafından saldırı öncesi Erbil’e haber verilmediğini kaydeden Ahmed, saldırıların hedefinin sivil yerleşim yerleri olduğunu dile getirdi.
Aynı zamanda Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) Irak Cumhurbaşkanı adayı olan Ahmed, saldırıyla ilgili Erbil’e gelip gerçekleri araştırmak isteyen uluslararası taraflar ve İran’a da kapılarının açık olduğunu belirtti.
Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na füzeli saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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Irak'ta Erbil saldırısını araştırmak üzere 'soruşturma ekibi' oluşturulacak
14 Mart, 19:59

İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti

IKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını ve füzelerin kentte ABD Konsolosluğu civarındaki bir mahalleyi hedef aldığını duyurmuştu.
Erbil'e yönelik saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. Devrim Muhafızlarının açıklamasında, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.
IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.​​​​​​​
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