https://tr.sputniknews.com/20220317/imamoglu-istanbulun-2036-olimpiyat-oyunlarina-ev-sahipligini-talep-etmek-icin-lozana-gidecek-1054816760.html

İmamoğlu, İstanbul’un 2036 Olimpiyat oyunlarına ev sahipliğini talep etmek için Lozan'a gidecek

İmamoğlu, İstanbul’un 2036 Olimpiyat oyunlarına ev sahipliğini talep etmek için Lozan'a gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un 2036 olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma talebi hakkında Uluslararası... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T15:47+0300

2022-03-17T15:47+0300

2022-03-17T15:47+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

olimpiyat oyunları

istanbul

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İBB Meclisi'nin mart ayı üçüncü oturumu, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Meclis gündeminde Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün görevlendirme teklifi gündeme geldi. Teklifte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile 2036 olimpiyat ve paralimpik oyunlarında ev sahibi olarak İstanbul'u görebilme niyetini belirtmek üzere görüşmeler yapmak ve bazı temaslarda bulunmak amacıyla 23-25 Mart 2022 tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan şehrine ziyaret planlandığı belirtildi.Teklifte, İmamoğlu'nun 24 Mart'ta Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve yetkililer ile birlikte Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.Lozan’a İmamoğlu ile Sözcü Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Alkanalka'nın aralarından bulunduğu heyet eşlik edecek.Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

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ekrem imamoğlu, olimpiyat oyunları, istanbul