https://tr.sputniknews.com/20220317/imamoglu-kar-yagisi-dolayisiyla--cagri-yapti-eger-zaruret-yoksa-araclariyla-disari-cikilmamali-1054828137.html

İmamoğlu, kar yağışı dolayısıyla çağrı yaptı: Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkılmamalı

İmamoğlu, kar yağışı dolayısıyla çağrı yaptı: Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkılmamalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın beklenen kar yağışı dolayısıyla vatandaşlardan toplu taşımayı kullanmalarını istedi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T22:34+0300

2022-03-17T22:34+0300

2022-03-17T22:34+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054671574_0:192:2000:1317_1920x0_80_0_0_b02af3b3d5c35523670069565dd1922f.jpg

İmamoğlu, kentte beklenen kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.Vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayan İmamoğlu, "Yarın bütün İstanbullu hemşerilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bir günü daha, bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak." dedi.İstanbul'da yarın sabah itibarıyla kar yağışının etkisini göstermesini beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220317/istanbul-valisi-yerlikaya-yeni-kar-tedbirlerini-acikladi--1054826435.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, ibb, kar