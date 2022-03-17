https://tr.sputniknews.com/20220317/imamoglu-kar-yagisi-dolayisiyla--cagri-yapti-eger-zaruret-yoksa-araclariyla-disari-cikilmamali-1054828137.html
İmamoğlu, kar yağışı dolayısıyla çağrı yaptı: Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkılmamalı
İmamoğlu, kar yağışı dolayısıyla çağrı yaptı: Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkılmamalı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın beklenen kar yağışı dolayısıyla vatandaşlardan toplu taşımayı kullanmalarını istedi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T22:34+0300
2022-03-17T22:34+0300
2022-03-17T22:34+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ibb
kar
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İmamoğlu, kentte beklenen kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.Vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayan İmamoğlu, "Yarın bütün İstanbullu hemşerilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bir günü daha, bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak." dedi.İstanbul'da yarın sabah itibarıyla kar yağışının etkisini göstermesini beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220317/istanbul-valisi-yerlikaya-yeni-kar-tedbirlerini-acikladi--1054826435.html
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İmamoğlu, kar yağışı dolayısıyla çağrı yaptı: Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkılmamalı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın beklenen kar yağışı dolayısıyla vatandaşlardan toplu taşımayı kullanmalarını istedi.
İmamoğlu, kentte beklenen kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.
Vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayan İmamoğlu, "Yarın bütün İstanbullu hemşerilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bir günü daha, bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak." dedi.
İstanbul'da yarın sabah itibarıyla kar yağışının etkisini göstermesini beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.