Türkiye
CANLI | Pentagon: Donetsk’te 3 ABD'li paralı askerin öldürdüğüne dair elimizde bilgi yok
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220317/imamoglu-kar-yagisi-dolayisiyla--cagri-yapti-eger-zaruret-yoksa-araclariyla-disari-cikilmamali-1054828137.html
İmamoğlu, kar yağışı dolayısıyla çağrı yaptı: Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkılmamalı
İmamoğlu, kar yağışı dolayısıyla çağrı yaptı: Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkılmamalı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın beklenen kar yağışı dolayısıyla vatandaşlardan toplu taşımayı kullanmalarını istedi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T22:34+0300
2022-03-17T22:34+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ibb
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054671574_0:192:2000:1317_1920x0_80_0_0_b02af3b3d5c35523670069565dd1922f.jpg
İmamoğlu, kentte beklenen kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.Vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayan İmamoğlu, "Yarın bütün İstanbullu hemşerilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bir günü daha, bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak." dedi.İstanbul'da yarın sabah itibarıyla kar yağışının etkisini göstermesini beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220317/istanbul-valisi-yerlikaya-yeni-kar-tedbirlerini-acikladi--1054826435.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054671574_0:5:2000:1505_1920x0_80_0_0_0a88c1f4805db0ad45be667122b71f8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, ibb, kar

İmamoğlu, kar yağışı dolayısıyla çağrı yaptı: Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkılmamalı

22:34 17.03.2022
© İBB İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© İBB
Abone olGoogle news
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın beklenen kar yağışı dolayısıyla vatandaşlardan toplu taşımayı kullanmalarını istedi.
İmamoğlu, kentte beklenen kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.
Vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayan İmamoğlu, "Yarın bütün İstanbullu hemşerilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bir günü daha, bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak." dedi.
İstanbul'da yarın sabah itibarıyla kar yağışının etkisini göstermesini beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
TÜRKİYE
İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni kar tedbirlerini açıkladı: 21 Mart'a kadar eğitime ara verildi
21:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала