https://tr.sputniknews.com/20220317/intihar-notu-birakip-luks-otomobille-evden-kactigi-iddia-edilen-genc-kazada-oldu-1054797215.html

İntihar notu bırakıp lüks otomobille evden kaçtığı iddia edilen genç kazada öldü

İntihar notu bırakıp lüks otomobille evden kaçtığı iddia edilen genç kazada öldü

Kadıköy D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, feci şekilde hayatını kaybetti. Saltuk... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T07:24+0300

2022-03-17T07:24+0300

2022-03-17T07:24+0300

türkiye

intihar

kaza

otomobil

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Kadıköy D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, feci şekilde hayatını kaybetti. Saltuk Buğra Demir'in evden intihar notu bırakarak kaçtığı iddia edildi.Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin motoru 200 metre ileriye fırlarken, otomobil tanınmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks otomobil, bariyerler kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.Kazada ölen 17 yaşındaki gencin, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi. Notu bulan ailesinin çocuğun peşine düştüğü belirtildi. Babasının da bir süre önce vefat ettiği öğrenilen Saltuk Buğrahan Demir'in kullandığı otomobilin ise bir reklam ajansına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

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intihar, kaza, otomobil