https://tr.sputniknews.com/20220317/iran-aciklarinda-batan-bae-gemisinin-murettebati-denizde-kurtarilmayi-bekliyor-1054804968.html
İran açıklarında batan BAE gemisinin mürettebatı denizde kurtarılmayı bekliyor
İran açıklarında batan BAE gemisinin mürettebatı denizde kurtarılmayı bekliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) otomobil nakleden bir kargo gemisinin İran'ın Buşehr eyaletinin Asaluye limanından 30 mil uzakta battığı açıklandı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T11:57+0300
2022-03-17T11:57+0300
2022-03-17T12:04+0300
dünya
iran
birleşik arap emirlikleri (bae)
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İran resmi haber ajansı İRNA, BAE yük gemisinin 30 mürettebatının can yelekleriyle denizde olduğunu ve bir İran gemisi tarafından kurtarılmayı beklediğini duyurdu. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, geminin hava koşulları nedeniyle battığına işaret ederek, kuvvetli rüzgarların Körfez'de fırtınalara neden olduğunu ve gemilerin hareketiyle denizcilik faaliyetlerini aksattığını söyledi.
iran
birleşik arap emirlikleri (bae)
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, birleşik arap emirlikleri (bae)
İran açıklarında batan BAE gemisinin mürettebatı denizde kurtarılmayı bekliyor
11:57 17.03.2022 (güncellendi: 12:04 17.03.2022) Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) otomobil nakleden bir kargo gemisinin İran'ın Buşehr eyaletinin Asaluye limanından 30 mil uzakta battığı açıklandı.
İran resmi haber ajansı İRNA, BAE yük gemisinin 30 mürettebatının can yelekleriyle denizde olduğunu ve bir İran gemisi tarafından kurtarılmayı beklediğini duyurdu.
İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, geminin hava koşulları nedeniyle battığına işaret ederek, kuvvetli rüzgarların Körfez'de fırtınalara neden olduğunu ve gemilerin hareketiyle denizcilik faaliyetlerini aksattığını söyledi.