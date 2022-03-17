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https://tr.sputniknews.com/20220317/iran-aciklarinda-batan-bae-gemisinin-murettebati-denizde-kurtarilmayi-bekliyor-1054804968.html
İran açıklarında batan BAE gemisinin mürettebatı denizde kurtarılmayı bekliyor
İran açıklarında batan BAE gemisinin mürettebatı denizde kurtarılmayı bekliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) otomobil nakleden bir kargo gemisinin İran'ın Buşehr eyaletinin Asaluye limanından 30 mil uzakta battığı açıklandı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T11:57+0300
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dünya
iran
birleşik arap emirlikleri (bae)
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İran resmi haber ajansı İRNA, BAE yük gemisinin 30 mürettebatının can yelekleriyle denizde olduğunu ve bir İran gemisi tarafından kurtarılmayı beklediğini duyurdu. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, geminin hava koşulları nedeniyle battığına işaret ederek, kuvvetli rüzgarların Körfez'de fırtınalara neden olduğunu ve gemilerin hareketiyle denizcilik faaliyetlerini aksattığını söyledi.
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İran açıklarında batan BAE gemisinin mürettebatı denizde kurtarılmayı bekliyor

11:57 17.03.2022 (güncellendi: 12:04 17.03.2022)
© REUTERS / Raheb Homavandiİran- Petrol- Yaptırım
İran- Petrol- Yaptırım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Raheb Homavandi
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) otomobil nakleden bir kargo gemisinin İran'ın Buşehr eyaletinin Asaluye limanından 30 mil uzakta battığı açıklandı.
İran resmi haber ajansı İRNA, BAE yük gemisinin 30 mürettebatının can yelekleriyle denizde olduğunu ve bir İran gemisi tarafından kurtarılmayı beklediğini duyurdu.
İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, geminin hava koşulları nedeniyle battığına işaret ederek, kuvvetli rüzgarların Körfez'de fırtınalara neden olduğunu ve gemilerin hareketiyle denizcilik faaliyetlerini aksattığını söyledi.
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