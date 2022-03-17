https://tr.sputniknews.com/20220317/iran-aciklarinda-batan-bae-gemisinin-murettebati-denizde-kurtarilmayi-bekliyor-1054804968.html

İran açıklarında batan BAE gemisinin mürettebatı denizde kurtarılmayı bekliyor

İran açıklarında batan BAE gemisinin mürettebatı denizde kurtarılmayı bekliyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) otomobil nakleden bir kargo gemisinin İran'ın Buşehr eyaletinin Asaluye limanından 30 mil uzakta battığı açıklandı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T11:57+0300

2022-03-17T11:57+0300

2022-03-17T12:04+0300

dünya

iran

birleşik arap emirlikleri (bae)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103599/19/1035991996_0:364:3501:2333_1920x0_80_0_0_1e0a03ad1cc5cea6f7a544b0c2d8f110.jpg

İran resmi haber ajansı İRNA, BAE yük gemisinin 30 mürettebatının can yelekleriyle denizde olduğunu ve bir İran gemisi tarafından kurtarılmayı beklediğini duyurdu. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, geminin hava koşulları nedeniyle battığına işaret ederek, kuvvetli rüzgarların Körfez'de fırtınalara neden olduğunu ve gemilerin hareketiyle denizcilik faaliyetlerini aksattığını söyledi.

iran

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, birleşik arap emirlikleri (bae)