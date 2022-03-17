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https://tr.sputniknews.com/20220317/iran-baglantili-hacker-grubunun-mossad-baskaninin-esinin-telefonuna-sizdigi-iddiasi-1054794267.html
İran bağlantılı hacker grubunun Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızdığı iddiası
İran bağlantılı hacker grubunun Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızdığı iddiası
İran bağlantılı olduğu belirtilen korsan grubu, Mossad Başkanı David Barnea veya eşine ait olduğu iddia edilen telefona sızdı ve buradaki bilgileri internetten... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T01:46+0300
2022-03-17T01:46+0300
dünya
iran
israil
hacker
mossad
siber saldırı
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Açık Eller (Open Hands) isimli hacker grubu, Mossad Başkanı David Barnea'nın telefonuna sızdığını öne sürerek, Barnea'nın evinin uydu fotoğrafı, uçak biletleri, banka ve kimlik bilgileri olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayımladı.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ofisi, sızıntının Mossad Başkanı'nın telefonundan olduğunu reddederek, paylaşılan bilgilerin "eski olduğunu" kaydetti.Haaretz gazetesi, hacker grubunun, Barnea'nın eşinin telefonuna sızdığını belirterek, Mossad Başkanı'nın telefon ve diğer cihazlarının, şifreli ve özel güvenlik önlemiyle korunduğunu aktardı.Hacker grubu görüntülerde, Barnea'nın telefonunu 2014'ten beri izlediğini öne sürerek, yeni belgeler paylaşabileceği imasında bulundu.İsrail basını, İran'ın siber misillemesini İHA merkezi saldırısına bağlıyorİsrail basınındaki haberlere göre, Tahran'ın son dönemdeki siber saldırıları ve Erbil'deki bir merkeze İsrail'in faaliyet gösterdiği gerekçesiyle düzenlediği füze saldırısı, İsrail'in İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) merkezini şubatta vurması üzerine geldi.Haberlerde, İsrail'e ait altı silahlı insansız hava aracının (SİHA), şubatta İran'ın Kirmanşah kentindeki İHA üssünü vurduğu ve bazı tahminlere göre yüzlerce hava aracını yok ettiği ileri sürüldü.İran veya İsrail, iddia edilen İHA üssü saldırısına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.İran'ın Erbil'de "İsrail'e ait bir merkeze düzenlendiğini" savunarak üstlendiği füze saldırısı ve siber saldırılarının, Kirmanşah'taki İHA merkezine İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak yaptığı, İsrail basınında yer aldı.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Şam yakınlarında füze saldırısıyla iki mensubunu öldürmesine karşılık Erbil'de İsrail'e ait hedeflerin vurulduğunu belirtmişti.İsrail, Erbil'deki saldırıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.İran'a atfedilen siber saldırılar arttıİsrail'de pazartesi Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra içişleri, sağlık, adalet ve sosyal işler bakanlıklarının sitelerine düzenlenen siber saldırıyı 'Black Shadow' adlı grup üstlenmişti. İsrail makamları daha önce Black Shadow'un İran rejimine bağlı bir korsan grubu olduğunu açıklamıştı.İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart'taki saldırının İsrail'e karşı en büyük siber saldırı olduğunu paylaşmıştı.Black Shadow isimli internet korsan grubu, daha önce de İsrail'de büyük çaplı siber saldırılar gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20200507/israilli-gazete-iran-abdli-hackerlar-araciligiyla-israilin-su-altyapisina-elektronik-saldiri-1041991342.html
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iran, israil, hacker, mossad, siber saldırı

İran bağlantılı hacker grubunun Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızdığı iddiası

01:46 17.03.2022
© Fotoğraf : Vk.com/mossadofficialMossad
Mossad - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Fotoğraf : Vk.com/mossadofficial
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İran bağlantılı olduğu belirtilen korsan grubu, Mossad Başkanı David Barnea veya eşine ait olduğu iddia edilen telefona sızdı ve buradaki bilgileri internetten paylaştı.
Açık Eller (Open Hands) isimli hacker grubu, Mossad Başkanı David Barnea'nın telefonuna sızdığını öne sürerek, Barnea'nın evinin uydu fotoğrafı, uçak biletleri, banka ve kimlik bilgileri olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayımladı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ofisi, sızıntının Mossad Başkanı'nın telefonundan olduğunu reddederek, paylaşılan bilgilerin "eski olduğunu" kaydetti.
Haaretz gazetesi, hacker grubunun, Barnea'nın eşinin telefonuna sızdığını belirterek, Mossad Başkanı'nın telefon ve diğer cihazlarının, şifreli ve özel güvenlik önlemiyle korunduğunu aktardı.
Hacker grubu görüntülerde, Barnea'nın telefonunu 2014'ten beri izlediğini öne sürerek, yeni belgeler paylaşabileceği imasında bulundu.

İsrail basını, İran'ın siber misillemesini İHA merkezi saldırısına bağlıyor

İsrail basınındaki haberlere göre, Tahran'ın son dönemdeki siber saldırıları ve Erbil'deki bir merkeze İsrail'in faaliyet gösterdiği gerekçesiyle düzenlediği füze saldırısı, İsrail'in İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) merkezini şubatta vurması üzerine geldi.
Haberlerde, İsrail'e ait altı silahlı insansız hava aracının (SİHA), şubatta İran'ın Kirmanşah kentindeki İHA üssünü vurduğu ve bazı tahminlere göre yüzlerce hava aracını yok ettiği ileri sürüldü.
İran veya İsrail, iddia edilen İHA üssü saldırısına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.
İran'ın Erbil'de "İsrail'e ait bir merkeze düzenlendiğini" savunarak üstlendiği füze saldırısı ve siber saldırılarının, Kirmanşah'taki İHA merkezine İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak yaptığı, İsrail basınında yer aldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Şam yakınlarında füze saldırısıyla iki mensubunu öldürmesine karşılık Erbil'de İsrail'e ait hedeflerin vurulduğunu belirtmişti.
İsrail, Erbil'deki saldırıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

İran'a atfedilen siber saldırılar arttı

İsrail'de pazartesi Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra içişleri, sağlık, adalet ve sosyal işler bakanlıklarının sitelerine düzenlenen siber saldırıyı 'Black Shadow' adlı grup üstlenmişti. İsrail makamları daha önce Black Shadow'un İran rejimine bağlı bir korsan grubu olduğunu açıklamıştı.
İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart'taki saldırının İsrail'e karşı en büyük siber saldırı olduğunu paylaşmıştı.
Black Shadow isimli internet korsan grubu, daha önce de İsrail'de büyük çaplı siber saldırılar gerçekleştirmişti.
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2020
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İsrailli gazete: İran, ABD’li hackerlar aracılığıyla İsrail’in su altyapısına elektronik saldırı düzenledi
7 Mayıs 2020, 21:43
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