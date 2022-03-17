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https://tr.sputniknews.com/20220317/iranin-guneyinde-6-buyuklugunde-deprem-1054795375.html
İran'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T03:25+0300
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dünya
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.45'te kaydedildi.Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Ülke medyasına göre, çevre kentlerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.
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İran'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

03:25 17.03.2022
© Fotoğraf : TwitterSismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Fotoğraf : Twitter
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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.45'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Ülke medyasına göre, çevre kentlerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.
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