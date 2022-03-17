https://tr.sputniknews.com/20220317/iranin-guneyinde-6-buyuklugunde-deprem-1054795375.html

İran'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T03:25+0300

2022-03-17T03:25+0300

2022-03-17T03:25+0300

dünya

iran

deprem

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.45'te kaydedildi.Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Ülke medyasına göre, çevre kentlerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.

iran

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iran, deprem