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https://tr.sputniknews.com/20220317/istanbul-icin-bir-uyari-da-akomdan-geldi-5-ila-15-cm-araliginda-kar-kalinligi-bekleniyor-1054810980.html
İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi: 5 ila 15 cm aralığında kar kalınlığı bekleniyor
İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi: 5 ila 15 cm aralığında kar kalınlığı bekleniyor
Meteoroloji, İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği uyarasını yaptı. Açıklamada 18 Mart (yarın) tarihinde 5:00'te başlaması beklenen yağışın, 20 Mart saat... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T13:42+0300
2022-03-17T13:42+0300
türkiye
kar yağışı
istanbul
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Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yarın sabaha karşı kar yağışı başlayacak, cumartesi günü ise etkisini artıracak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "İstanbul’da kuvvetli kar yağışları bekleniyor!" başlığıyla yayımladığı uyarı şöyle:"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."AKOM'dan uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), Cuma sabahtan itibaren İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olması ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi. Cumartesi beklenen kar yağışı ile farklı bölgelerde 5-15 cm aralığında kar kalınlıklarının oluşabileceği tahmin ediliyor.
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kar yağışı, istanbul

İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi: 5 ila 15 cm aralığında kar kalınlığı bekleniyor

13:42 17.03.2022
© İHAİstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi
İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© İHA
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Meteoroloji, İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği uyarasını yaptı. Açıklamada 18 Mart (yarın) tarihinde 5:00'te başlaması beklenen yağışın, 20 Mart saat 12.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yarın sabaha karşı kar yağışı başlayacak, cumartesi günü ise etkisini artıracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "İstanbul’da kuvvetli kar yağışları bekleniyor!" başlığıyla yayımladığı uyarı şöyle:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), Cuma sabahtan itibaren İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olması ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi. Cumartesi beklenen kar yağışı ile farklı bölgelerde 5-15 cm aralığında kar kalınlıklarının oluşabileceği tahmin ediliyor.
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